    首頁 > 生活

    北市石壁潭社會住宅納長照、托嬰 預計2029完工

    2025/11/21 14:25 記者甘孟霖／台北報導
    台北市內湖區石壁潭社會住宅1區，今（21日）舉行開工典禮。（都發局提供）

    台北市內湖區石壁潭社會住宅1區，今（21日）舉行開工典禮。（都發局提供）

    台北市內湖區石壁潭社會住宅1區，今（21日）舉行開工典禮，基地面積約9470平方公尺，斥資50.35億元，興建3棟地下4層、地上13至14層建築物，可提供482戶社會住宅，並配置住宿型長照機構、社區式長照機構、托嬰中心及幼兒園等多元社福設施機構，預計於2029年竣工。

    都市發展局表示，石壁潭社會住宅採整體規劃分期開發，座落於台北市內湖區舊潭美國小校址，首期啟動的1區基地，將老舊校舍改建為社會住宅，並因應多功能複合使用定位，注入社福設施機構，打造兼具生活、教育與照護的全齡友善居住環境。

    都發局指出，因應永續與低碳策略，率先導入碳揭露調查機制，並依循教育、經濟、生態、公平及進化等五大要素整合資源整體規劃，保留並活化受保護老樹，透過設計串聯毗鄰潭美一號公園，形成連續的綠色公共軸線。

    地面開放空間，以樹陣綠廊串聯各活動節點，增強步行動線與社區微氣候延續校園記憶且配合城市降溫策略，沿街設置遮陰及退縮走廊，促進通風與步行舒適，以及屋頂與露台全面綠化，強化隔熱與生態效益，兼顧景觀與都市韌性。

    都發局補充，後續亦將綠建築、智慧建築、耐震、無障礙住宅、低碳建築及建築能效等標章認證納為目標，全面提升社宅品質，以達成落實居住正義政策。

    台北市內湖區石壁潭社會住宅1區，今（21日）舉行開工典禮。（都發局提供）

    台北市內湖區石壁潭社會住宅1區，今（21日）舉行開工典禮。（都發局提供）

