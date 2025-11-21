全國地方學研討會今登場 新北展示三峽藍染、北台灣礦業研究成果

第四屆全國地方學研討會今天於新北市開幕，為期兩天的學術盛會匯聚國內外專家學者，共同探討地方學的發展與應用。（新北市立圖書館提供）

第四屆全國地方學研討會今（21日）於新北市開幕，為期兩天的學術盛會匯聚國內外專家學者，共同探討地方學的發展與應用。新北市文化局副局長于玟表示，此次首度承辦研討會，藉由在地知識專區與海山學研究中心合作，呈現從地方出發、走向國際的新北學能量，並分享淡水歷史文化、板橋與新莊信仰、北台灣礦業鐵道、三峽藍染與飲食文化等多元研究成果。

于玟指出，新北市幅員遼闊，地方特色多元，自2015年起在全市各行政區圖書館設置30個「在地知識學專區」，深化在地歷史與風土文化的研究與保存。自2019年起，市府與海山學研究中心合作舉辦年度研討會，累積豐碩成果，今年也正值海山學研究中心創立十週年。

請繼續往下閱讀...

于玟表示，研討會邀請來自台、美、韓、日及香港的學者，共同探討全國地方學發展趨勢。今年多篇論文聚焦新北在地文化，包括淡水歷史遊程設計、板橋浮洲與新莊西盛地區迎尪公信仰研究、北台灣礦業鐵道及文化資產盤點、三峽飲食文化與藍染產業發展，以及日治時期鶯歌都市空間變遷分析。

國立台北大學校長林道通表示，自1990年代以來，地方學在台灣逐步形成跨領域知識網絡，是連結教育、社會與地方創新的核心力量。台北大學2015年5月成立海山學研究中心，十年來致力於地方學研究與在地實踐，研討會成果也將持續推動台灣地方文史研究與知識創新。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法