恐怖加料！高雄早餐店菜頭粿「帶刺」 碎水晶害顧客口腔遭刺

民眾購買早餐店的蘿蔔糕，卻吃到碎水晶。（擷取自threads@cat9262002）

高雄有民眾昨早到鳥松區葉家菜頭粿粉漿蛋餅本館店購買菜頭粿加蛋，未料吃到「碎碎的東西」，還刺到嘴巴，吐出來看發現是像玻璃的東西，詢問店家告知是讀國小的女兒把碎水晶丟進去菜頭粿漿，並願意退錢。高雄市衛生局今（21）日前往店家稽查，業者坦承疏失，將依法開罰。

衛生局指出，今日獲報後至該餐飲店查察，現場檢視食材及成品未發現異物。業者坦承曾接獲消費者反應餐點內有異物，確為該店疏失，並已退費給消費者；對此，衛生局將依違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第11條「廚房之工作人員於工作中必須防止其他雜物落入食品中」相關規定，根據食安法裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

此外，衛生局針對業者現場分裝品未標註品名、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，可裁罰最低6萬元罰鍰。

衛生局人員檢查業者蘿蔔糕內是否有異物。（高雄市衛生局提供）

衛生局人員稽查業者的衛生環境情形。（高雄市衛生局提供）

