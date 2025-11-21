為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北模作文《我的媽媽是代理孕母》惹議 雙北教育局：增審題機制訂罰則

    2025/11/21 13:56 記者甘孟霖／台北報導
    雙北議員今針對北模爭議作文題《我的媽媽是代理孕母》召開記者會。（記者甘孟霖攝）

    雙北議員今針對北模爭議作文題《我的媽媽是代理孕母》召開記者會。（記者甘孟霖攝）

    台北市30校高中生9月參加「北北基模擬考」，當中作文題目《我的媽媽是代理孕母》引發家長與學生高度反彈。台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華今召開記者會及公聽會，強調這類爭議題目應避免於考試中出現。雙北教育局也說明，未來將增加審題機制，並會針對出版社訂定相應罰則。

    曾獻瑩表示，高度爭議性考題不應出現，教育現場也不能成為特定立場老師或特定意識形態團體的洗腦工具，考場更不可以變成價值輸入的管道；他強調，學生進入試場是要評量學習成果，而非被迫表態價值立場，要求北市教育局嚴格把關，絕不能偷渡爭議性考題，也要嚴格要求出版社配合，讓考題可以單純的評量孩子的學習狀況，而不是成為社運團體偷渡議題的目標。

    黃心華表示，考試的初衷應該是要公平鑑別學生的能力，這次的題目從法制等各種角度都充滿爭議，更甚還強迫學生以第一人稱書寫，讓考生被迫迎合出題者意向，從事這種價值勒索式的寫作，希望未來政府單位要有把關機制，教育局要從監督、輔導立場，嚴禁這類考題再出現。

    國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，現在許多模考題目由出版社外包，命題費低、審題鬆散，品質遠不及正式考試，這類命題更應該要有正反論述，給予孩子足夠的知識判斷才能促進成長，而非像這次題目已經設定方向，根本就是洗腦題目。

    新北市安康高中家長會副會長李亭瑩表示，她的女兒也寫了這題，班上學生在討論時普遍認為題目設定莫名其妙，且題幹全為正面敘述、沒有客觀比較，還有學生將此視為陰謀論，懷疑是否是未來政策導向，要先讓18歲以下孩子支持。

    台北市教育局副局長鄧進權說，北模雖非法定測驗，教育局仍要高度重視其品質，未來將在學校與出版社之間建立更明確的命審題機制，最高決策應由學校負責，並已訂出標準作業流程；此外，也將研議對出版社訂定相對應罰則，要求出版社更加重視。

    新北市教育局副局長劉明超表示，新北市有針對此事開會，未來除了有命題、審題機制外，也要求學校將相關罰則納入與出版社簽約當中，以保障學生權益為第一目標，教育單位應該保持教育中立立場，不應影響學生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播