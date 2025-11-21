北模作文《我的媽媽是代理孕母》惹議 雙北教育局：增審題機制訂罰則

雙北議員今針對北模爭議作文題《我的媽媽是代理孕母》召開記者會。（記者甘孟霖攝）

台北市30校高中生9月參加「北北基模擬考」，當中作文題目《我的媽媽是代理孕母》引發家長與學生高度反彈。台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華今召開記者會及公聽會，強調這類爭議題目應避免於考試中出現。雙北教育局也說明，未來將增加審題機制，並會針對出版社訂定相應罰則。

曾獻瑩表示，高度爭議性考題不應出現，教育現場也不能成為特定立場老師或特定意識形態團體的洗腦工具，考場更不可以變成價值輸入的管道；他強調，學生進入試場是要評量學習成果，而非被迫表態價值立場，要求北市教育局嚴格把關，絕不能偷渡爭議性考題，也要嚴格要求出版社配合，讓考題可以單純的評量孩子的學習狀況，而不是成為社運團體偷渡議題的目標。

黃心華表示，考試的初衷應該是要公平鑑別學生的能力，這次的題目從法制等各種角度都充滿爭議，更甚還強迫學生以第一人稱書寫，讓考生被迫迎合出題者意向，從事這種價值勒索式的寫作，希望未來政府單位要有把關機制，教育局要從監督、輔導立場，嚴禁這類考題再出現。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，現在許多模考題目由出版社外包，命題費低、審題鬆散，品質遠不及正式考試，這類命題更應該要有正反論述，給予孩子足夠的知識判斷才能促進成長，而非像這次題目已經設定方向，根本就是洗腦題目。

新北市安康高中家長會副會長李亭瑩表示，她的女兒也寫了這題，班上學生在討論時普遍認為題目設定莫名其妙，且題幹全為正面敘述、沒有客觀比較，還有學生將此視為陰謀論，懷疑是否是未來政策導向，要先讓18歲以下孩子支持。

台北市教育局副局長鄧進權說，北模雖非法定測驗，教育局仍要高度重視其品質，未來將在學校與出版社之間建立更明確的命審題機制，最高決策應由學校負責，並已訂出標準作業流程；此外，也將研議對出版社訂定相對應罰則，要求出版社更加重視。

新北市教育局副局長劉明超表示，新北市有針對此事開會，未來除了有命題、審題機制外，也要求學校將相關罰則納入與出版社簽約當中，以保障學生權益為第一目標，教育單位應該保持教育中立立場，不應影響學生。

