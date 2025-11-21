台中花毯節波斯菊、百日草本週大爆發 臉書留言抽澳門來回機票

新社花海本週花況盛開，進入最佳賞花期。（記者張軒哲攝）

新社花海暨台中花毯節開展二週，花卉進入盛開期，花況正美，中市府觀光旅遊局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，與新社區農會聯名今（21）日在花毯節現烤500條新社農會杏鮑菇香腸，免費贈送現場遊客，希望憑藉花毯節人氣，為地方產業促銷。

今日台中市府於花海會場安排舞者扮成花蝴蝶及花仙子，綻放曼妙舞姿迎賓，象徵新社花招百出、期盼台中觀光產業振翅高飛，精選新社在地青農商品走秀，鼓勵民眾在賞花之餘，採購在地特色伴手禮、提前為年節旅遊及禮盒暖身促銷。

觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，整體呈現更有看頭，尤其花海暨花毯節本週將進入花卉盛開期，最大亮點面積高達2公頃的「橘色波斯菊」花海、約1公頃「紅色百日草」綻放迎賓。

新社區農會總幹事羅文正表示，新社農會產製的「杏鮑菇香腸」口感厚實多汁，是造訪花毯節必嚐的國民美食，不但有產銷履歷認證，也無添加瘦肉精和豬油丁，適逢氣溫驟降，農會希望用香氣飽滿在地小吃來替遊客們暖胃。

觀旅局補充，台中國際花毯節活動至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，在現場拍攝的美照，還可上傳至大玩台中臉書指定貼文，就有機會抽中澳門航空（台北/台中/高雄）出發至澳門的來回機票，11月22日（六）截止並進行抽獎。

舞者扮成花蝴蝶及花仙子演出。（記者張軒哲攝）

民眾賞花大啖杏鮑菇香腸。（記者張軒哲攝）

