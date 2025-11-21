為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南學甲公益採甜玉米 多元食農體驗學問大

    2025/11/21 14:52 記者楊金城／台南報導
    佳里區佳興國小學生今天（21日）特地搭公車前來幫忙採收甜玉米。（賴建良提供）

    佳里區佳興國小學生今天（21日）特地搭公車前來幫忙採收甜玉米。（賴建良提供）

    台南學甲昕昕農場6分地黃金甜玉米成熟了，提供大北門區學校推動食農教育，還可做公益，佳里區佳興國小學生今天（21日）特地搭公車前來幫忙採收，第一批玉米捐贈給社福機構提供加菜。

    為了推廣食農教育，台南市家長會聯合會理事長賴建良提供自家昕昕農場的黃金甜玉米田作為食農教育場域，玉米田採友善耕種，不用農藥，讓學童踩在玉米田親身體驗友善土地、從農田到餐桌的過程，還學習使用大眾運輸工具，豐富的學習之旅，帶回滿滿的快樂，也帶了甜玉米回家加菜。

    賴建良說，藉由農事體驗做公益活動幫助學童認識在地農業、食農教育、關心土地生態，還能出力做公益，培養愛心，很有意義。

    莊姓學生說，不只學到耕種知識，也學習友善土地、友善環境才能共好。

    下週還有佳里信義國小兩台遊覽車要來採玉米，學甲中洲國小及北門區所有國小都有食農教育學習之旅要來幫忙採玉米，捐給北台南家扶中心等社福團體加菜。在玉米季，大北門國中、小約有20校將參與食農學習之旅。

    佳里區佳興國小學生下田幫忙採收甜玉米。（賴建良提供）

    佳里區佳興國小學生下田幫忙採收甜玉米。（賴建良提供）

    佳里區佳興國小學生幫忙採收甜玉米做公益，體驗食農教育的快樂。（賴建良提供）

    佳里區佳興國小學生幫忙採收甜玉米做公益，體驗食農教育的快樂。（賴建良提供）

