AI揪出橡膠工廠排黑煙！ 屏縣開出全國首張科技執法罰單

屏縣環保局透過 AI科技判煙揪出橡膠工廠排黑煙。（屏東縣政府提供）

創全國先例，屏東縣政府環保局導入AI判煙科技取締工廠黑煙排放，揪出超標案件，經環境部嚴謹資料檢核後，上月（10月）開出全國第1張運用AI科技執法判煙的罰單，業者被依違反空氣污染防制法裁罰21萬元，昨（20）日繳清。

為強化空氣污染排放監控與稽查效能，屏東縣環保局去年引進制高點AI偵煙科技，遏止廢棄物露天燃燒行為，今（2025）年再導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，成功揪出工廠黑煙排放超標案件，再創環境智慧科技執法新里程碑。

屏東縣政府環保局表示，傳統空污稽查常受限於污染排放的瞬時性與環境條件干擾，即便空品微型感測器偵得環境高值發送污染告警事件，卻常因派員至現場時已無污染排放行為，而難以確認違規事實。此次環保局導入的排放管道AI影像判定系統，結合監視影像、雲端演算與不透光率分析模型，可自動辨識煙羽顏色、濃度與持續時間，系統不透光率判定值直接作為告發依據，讓執法由被動轉為主動、即時化，相較於人員稽查，有效提升查獲率。

環保局表示，在此次執法案例中，目標對象疑似有不定時短暫黑煙排放嫌疑，並有多起民眾陳情紀錄，然而傳統稽查工具難以有效蒐證，導致違法行為不易舉證而逍遙法外。有鑑於此種現象全國各地都有，環境部參酌人工智慧影像判煙技術與美國材料和試驗協會（ASTM）方法，於去年訂頒「排放管道中粒狀污染物不透光率檢測方法－影像判定法」。此新標準方法運用智慧影像系統進行長期連續監測，並結合數位簽章確保資料品質與安全性，有效克服傳統人力稽查的限制。此外，其判定結果排除人為的主觀因素，更可確保執法公信力，助力環境精準執法。

屏縣府環保局導入排放管道AI影像判定系統，揪出排放黑煙的工廠。（屏東縣政府提供）

AI影像判定系統有效克服傳統人力稽查的限制。（屏東縣政府提供）

