為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗南公托服務將恢復 估11月底苑裡鎮據點試營運

    2025/11/21 14:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗南公共托育資源服務將恢復，估11月底苑裡鎮據點試營運。圖為之前暫代服務的巡迴車。（苗縣府提供）

    苗南公共托育資源服務將恢復，估11月底苑裡鎮據點試營運。圖為之前暫代服務的巡迴車。（苗縣府提供）

    苗栗縣政府2016年於苑裡鎮彎麗路設置通苑區托育資源中心，不過因委外契約到期、既有空間問題，通苑區托育資源中心先喊停。苗栗縣議員陳品安屢次關心公共托育資源服務議題，苗縣府社會處今年成功發包，預計於11月下旬於苑裡鎮客庄國小附近開設新據點、試營運。

    苗縣府社會處長張國棟表示，苗栗縣通苑區托育資源中心服務區域涵蓋通霄、苑裡及三義3鄉鎮，可提供0至3歲學齡前嬰幼兒規劃育教娛樂的環境，也為兒童照顧者和父母提供托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢、兒童發展篩檢、親子共讀、親子遊戲及親職教育講座等服務。

    陳品安之前多次關心公共托育資源服務問題，苗縣府去年先以行動巡迴車暫時服務。陳品安指出，她身為人母，對於關乎親子、幼兒的公共托育資源服務深刻感受，位於苗北的頭份市、竹南鎮分別有具規模的頭份親子館、苗栗縣北區托育資源中心，縣治所在地、位處縣內中心位置的苗栗市親子館也有相關服務，新廳舍更於前年開工，苗南地區服務顯得較為不足。

    陳品安強調，苗南地區人口雖不如苗北與苗栗市及其周遭鄉鎮，但仍有不少家庭需要服務，且公共托育資源服務可提供專業建議和空間，對於擁有幼兒的小家庭有其重要性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播