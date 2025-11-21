苗南公托服務將恢復 估11月底苑裡鎮據點試營運

苗南公共托育資源服務將恢復，估11月底苑裡鎮據點試營運。圖為之前暫代服務的巡迴車。（苗縣府提供）

苗栗縣政府2016年於苑裡鎮彎麗路設置通苑區托育資源中心，不過因委外契約到期、既有空間問題，通苑區托育資源中心先喊停。苗栗縣議員陳品安屢次關心公共托育資源服務議題，苗縣府社會處今年成功發包，預計於11月下旬於苑裡鎮客庄國小附近開設新據點、試營運。

苗縣府社會處長張國棟表示，苗栗縣通苑區托育資源中心服務區域涵蓋通霄、苑裡及三義3鄉鎮，可提供0至3歲學齡前嬰幼兒規劃育教娛樂的環境，也為兒童照顧者和父母提供托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢、兒童發展篩檢、親子共讀、親子遊戲及親職教育講座等服務。

陳品安之前多次關心公共托育資源服務問題，苗縣府去年先以行動巡迴車暫時服務。陳品安指出，她身為人母，對於關乎親子、幼兒的公共托育資源服務深刻感受，位於苗北的頭份市、竹南鎮分別有具規模的頭份親子館、苗栗縣北區托育資源中心，縣治所在地、位處縣內中心位置的苗栗市親子館也有相關服務，新廳舍更於前年開工，苗南地區服務顯得較為不足。

陳品安強調，苗南地區人口雖不如苗北與苗栗市及其周遭鄉鎮，但仍有不少家庭需要服務，且公共托育資源服務可提供專業建議和空間，對於擁有幼兒的小家庭有其重要性。

