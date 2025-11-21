從育種到產品化！嘉大雙釀驚艷亮相 泡菜與無麩質蛋糕口感佳

嘉大農藝學系教授黃文理介紹高階清酒「晶珠美人純米大吟釀」。（記者丁偉杰攝）

嘉義大學今天舉辦「嘉大雙釀新品發表暨多元產品開發發表會」，推出全新農糧產品，包括「嘉大銀禧精釀啤酒」、「晶珠美人純米大吟釀」、「國產韓式高麗菜泡菜」及「無麩質戚風蛋糕」等，呈現從育種、農藝、發酵、加工到產品化的跨域整合能力，吸引產官學界觀摩。

活動在嘉大蘭潭校區舉行，嘉大校長林翰謙、台灣菸酒公司桃園酒廠廠長吳政憲、行銷企劃師蘇甲辛等人與會，來自日本熊本大學前副校長岸田光代也受邀到場。

林翰謙表示，這四項新品發表展現嘉大在作物育種、發酵技術、食品加工與品牌推廣的整合成果，校方希望讓學術不只停留在實驗室，而能真正走進日常生活，讓大家喝到、吃到、看得到嘉大永續農業的成果，以科研落實ESG，打造永續農食示範基地。

以「嘉大台南1號米」為基底，推出的「嘉大銀禧精釀啤酒」是嘉大與台酒公司合作，精選該校農藝學系教授黃文理與台南區農改場共同研發，屬於清酒艾爾啤酒系列，採大麥芽與啤酒花純釀，具自然花果香與清酒般細緻口感，圓潤清爽，帶給人彷若氣泡清酒的感受。

「晶珠美人純米大吟釀」則精選黃文理與台南區農改場共同研發、採低碳栽培模式生產的「嘉大台南2號-嘉南晶珠」，將低碳新品種化為高階清酒，利用釀製清酒專業設備進行45％高精米步合碾米（四刈五分）碾製，大幅提高清酒的純淨度，果香濃郁、口感甜潤、餘韻清爽。

現場亦有一款以嘉大台南1號米穀粉搭配嘉農農產加工生產合作社國產產銷履歷黃豆漿共同開發的無麩質戚風蛋糕，口感佳、食材健康，是銀髮族的最佳選擇。

此外該校食品科學系副教授張文昌推出「國產韓式高麗菜泡菜」，首創常溫保存，解決高麗菜產量過剩、提升食農永續。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

以嘉大台南1號米穀粉搭配嘉農農產加工生產合作社國產產銷履歷黃豆漿共同開發的無麩質戚風蛋糕。（記者丁偉杰攝）

嘉大今天舉辦「嘉大雙釀新品發表暨多元產品開發發表會」，推出全新農糧產。（記者丁偉杰攝）

「嘉大銀禧精釀啤酒」由嘉大與台酒公司合作，在現場展示。（記者丁偉杰攝）

嘉大食品科學系副教授張文昌（中）推出「國產韓式高麗菜泡菜」，解決高麗菜產量過剩問題。（記者丁偉杰攝）

