為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南「舊鞋救命」募集及二手免廢市集 明天藏金閣登場

    2025/11/21 14:50 記者蔡文居／台南報導
    南市環保局藏金閣明天將同步舉辦「舊鞋救命」快閃募集活動，邀請市民捐出家中尚可使用的平底包鞋，以實際行動協助非洲孩童遠離沙蚤感染。（南市府提供）

    南市環保局藏金閣明天將同步舉辦「舊鞋救命」快閃募集活動，邀請市民捐出家中尚可使用的平底包鞋，以實際行動協助非洲孩童遠離沙蚤感染。（南市府提供）

    台南市環保局藏金閣1館拍賣日活動將於明天登場，本月拍賣日同步舉辦「知足藏樂二手免廢市集」及「舊鞋救命」快閃募集活動，環保局邀請市民捐出家中尚可使用的平底包鞋（男鞋、女鞋、童鞋皆可），以實際行動協助非洲孩童遠離沙蚤感染。

    南環保局表示，本月藏金閣拍賣日於明天上午8時登場，現場推出多款精選二手家具，包括斗櫃、檜木鞋櫃、茶几椅組等質感家具，及經專業師傅維修、好騎又耐用的腳踏車。所有品項皆品質良好、價格親民，邀請民眾以行動支持惜物、愛物，讓舊物重獲新生。

    另外，當天辦理的「知足藏樂二手免廢市集」活動，歡迎民眾攜帶家中仍堪用的二手物品前來交換、分享，延續物品價值，讓生活故事持續流轉。

    南市環保局長許仁澤表示，拍賣日活動內容豐富，除拍賣、市集及「舊鞋救命」快閃募集活動外，現場「維修咖啡館」也提供免費小家電維修服務（限10位，需事先報名，額滿為止）；並同步推出指定回收物兌換「尚好肥」的活動，每人限領10包，歡迎市民踴躍參與。

    南市環保局藏金閣明天將同步舉辦「舊鞋救命」快閃募集活動。（南市府提供）

    南市環保局藏金閣明天將同步舉辦「舊鞋救命」快閃募集活動。（南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播