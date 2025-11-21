台南「舊鞋救命」募集及二手免廢市集 明天藏金閣登場

南市環保局藏金閣明天將同步舉辦「舊鞋救命」快閃募集活動，邀請市民捐出家中尚可使用的平底包鞋，以實際行動協助非洲孩童遠離沙蚤感染。（南市府提供）

台南市環保局藏金閣1館拍賣日活動將於明天登場，本月拍賣日同步舉辦「知足藏樂二手免廢市集」及「舊鞋救命」快閃募集活動，環保局邀請市民捐出家中尚可使用的平底包鞋（男鞋、女鞋、童鞋皆可），以實際行動協助非洲孩童遠離沙蚤感染。

南環保局表示，本月藏金閣拍賣日於明天上午8時登場，現場推出多款精選二手家具，包括斗櫃、檜木鞋櫃、茶几椅組等質感家具，及經專業師傅維修、好騎又耐用的腳踏車。所有品項皆品質良好、價格親民，邀請民眾以行動支持惜物、愛物，讓舊物重獲新生。

另外，當天辦理的「知足藏樂二手免廢市集」活動，歡迎民眾攜帶家中仍堪用的二手物品前來交換、分享，延續物品價值，讓生活故事持續流轉。

南市環保局長許仁澤表示，拍賣日活動內容豐富，除拍賣、市集及「舊鞋救命」快閃募集活動外，現場「維修咖啡館」也提供免費小家電維修服務（限10位，需事先報名，額滿為止）；並同步推出指定回收物兌換「尚好肥」的活動，每人限領10包，歡迎市民踴躍參與。

