    首頁 > 生活

    只限小朋友！說好市區不給鑽轎 北港媽慈悲破例再破例

    2025/11/21 13:43 記者王姝琇／台南報導
    北區立人國小棒球隊成員原地等近2小時獲允鑽轎。（民眾提供）

    北港朝天宮媽祖20日進入府城鬧區，為避免延遲規定全程皆無安排鑽轎底，但媽祖看到小朋友還是忍不住破例再破例！北區立人國小棒球隊成員原地等近2小時，呼喊「媽祖、媽祖，我愛你」，最終開心獲允鑽轎！

    北港媽遶境20日短暫停留米街澤祐堂，恰好就在北區立人國小北側門旁，校長王全興原訂率棒球隊成員等在側門向媽祖參拜，現場也有其他家長及學童，等待1個多小時後鑾轎終於出現，小朋友呼喊「媽祖、媽祖，我愛你」，虔心雙手合十參拜；朝天宮董事長蔡咏鍀發現，一句「只限小朋友鑽轎」，讓學童們又驚又喜，短短20秒時間完成鑽轎，高興得不得了。

    王全興說，原本沒有預期小朋友可以鑽轎底，本來只是想帶學生來參與難得宗教盛事，現場也聚集許多民眾，媽祖還是很疼小孩，看到轎班人員抬高鑾轎，小朋友們開心得尖叫，意外成為北港媽入府城又一破例獲允鑽轎的難得經驗。

    此外，還有嬰幼兒在父母親懷抱中也獲允鑽轎底，以及一名罹患腦麻的王小弟在中西區善德堂附近遇上媽祖鑾轎，母親扶著兒子推車站在路邊等候拜拜，同樣獲允鑽轎讓王母又驚又喜，低頭推著兒子穿過神轎，也再次見證媽祖慈悲為懷的大愛精神。

