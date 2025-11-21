嘉義民雄頭橋新闢3條路分散車流 預計12月上旬可通車

民雄頭橋近黃昏市場新闢3條道路，可望分散文化路車流，預計12月上旬通車。（記者王善嬿攝）

嘉義縣民雄鄉文化路興中國小到江厝店聚落車流壅塞，交通混亂，嘉義縣政府與民雄鄉公所獲內政部國土管理署補助，斥資共7.2億元，在民雄鄉江厝店黃昏市場旁，規劃開闢民雄特Ⅱ、13號及13-2號道路，經2年施作今年8月竣工，現正辦理工程驗收程序，預計12月上旬可開放通車。

嘉義縣長翁章梁、內政部常務次長吳堂安、民雄鄉長林于玲等人今現勘工程進度。

國土署南區都市基礎工程分署今簡報，工程用地都是都市計畫所劃設的道路用地，總闢建長度2.3公里，路寬分別為20至40公尺，主要設施為道路（含人行道）、排水、橋梁、景觀、寬頻管道及照明等工程，道路兩側劃設共96個汽車停車格、75個機車停車格。

吳堂安表示，國道一號民雄交流道2011年啟用後，當地車流增加，文化路主要幹道形成交通壅塞瓶頸；此工程自2023年動工，歷經2年，目前正進行工程驗收，預計12月上旬開放通車。此工程總經費7億2841萬元，其中內政部補助5億6283萬元（道路工程3.69億元、雨水下水道工程6063萬元、用地費1.33億元）、縣府補助地方款6623萬元、民雄鄉公所自籌9935萬元；通車後，希望提供鄉親往返民雄、嘉義市有更便利、暢通、安全的道路。

翁章梁說，民雄繼續在發展，都市規模包括道路重整很重要，未來航太園區、民雄鐵路高架化、社會住宅，會帶來住宅與交通需求，道路能否保持順暢會繼續檢討，還會繼續與中央、民雄公所合作，將道路整理好，不讓民雄發展因為道路受限。

林于玲表示，感謝國土署、縣府，開闢3條路將有助分散文化路車流；民雄是18鄉鎮市最大鄉鎮，整體進步持續要加強，公所也配合縣府推動如航太園區、鐵路高架化等建設，希望中央對民雄發展多關注，實踐農工科技大縣、大鄉鎮。

嘉義縣長翁章梁（左六）、內政部常務次長吳堂安（左五）等人今現勘工程進度。（記者王善嬿攝）

