宜縣親子共融公園羅東有迫切性卻落選 議員質疑評分標準

宜蘭縣政府主辦的首處親子共融式公園，宜蘭市丟丟噹廣場的部分已完成。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣親子共融公園今年原訂完成4處選址，溪南、溪北各兩處；但溪北選址卡關，溪南選在蘇澳鎮與三星鄉，羅東鎮被認為有迫切性卻落選。縣議員謝家倫質疑縣府評分標準。縣府表示，溪北原有適當地點，但因土地所有權單位不同意，仍在努力中，至於評分均依規定與程序辦理。

宜蘭縣政府主辦的親子共融式公園，宜蘭市丟丟噹廣場的已完成，宜蘭運動公園施工中，親水公園已設計完成納入明年預算辦理。今年續行選址評估，希望溪南與溪北各選2個地點設置，希望逐年達成一鄉鎮市至少一共融公園的目標。

今年選址結果，溪南有8個地點，評分結果由蘇澳運動公園、三星綜合運動場入選；溪北有14地點評估，結果設置地點難產；謝家倫議員關心評分標準問題，他質疑，評分標準有便利性、迫切性、配套性、效益性等，羅東兩處地點在溪南的評分中，迫切性高居前兩名，結果總分才50分、49分，分數是怎麼評的，到底公不公平？

謝家倫建議，既然溪北兩處地點難產，可不可以先移來溪南設置，既然要推一鄉鎮一共融式公園，每個鄉鎮照排都要排得到，但可以做的就先做；他也批評設置時間拖太久，選址1年，規劃1年、工程1年，3年才能作一個，這樣羅東可能排10年都排不到？

代理縣長林茂盛表示，選址標準第一是以公有地為主，第二是完成後要由公所來維護管理，再來是周邊好停車，民眾容易去的地方，用這樣來作篩選原則，如果公所不願意維管，還要滾動式去找別的地點，這樣就會有困難。

縣府工旅處長李東儒說，評分有委託專業評估，不過評估結果只是作為縣府討論參考，要針對地點達到共識，才會進入基本設計與細部設計，專業單位選址有專業考量，也會將公所、里長、議員反應提供規劃單位納入評估。

李東儒指出，今年選址溪南已經底定，溪北原本有適地點，但因土地所有權單位不同意，溪北案子還是照原計畫留在溪北，至於後續是不是有其他案子，縣府會持續關心中央有沒對應計畫可以申請，選址再作比較完整考量。

宜蘭運動公園共融式公園已在施工中。（宜蘭縣政府提供）

