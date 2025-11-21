為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄市、熊本市啟動教育外交 台日20校締結合作

    2025/11/21 13:37 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市教育局長吳立森（右）、日本熊本市教育長遠藤洋路（左）簽署教育交流備忘錄與交換在地特色紀念品。（高雄市教育局提供）

    高雄市教育局長吳立森（右）、日本熊本市教育長遠藤洋路（左）簽署教育交流備忘錄與交換在地特色紀念品。（高雄市教育局提供）

    日本熊本市教育長遠藤洋路率團到高雄進行教育交流，昨天（20）日與高雄市教育局長吳立森共同簽署教育合作備忘錄（MOU），促成20所台日學校締結合作，雙方未來將以常態化學生互訪、教師專業對話、課程與學習成果分享及雙語教育經驗交流為主軸，深化互動合作。

    遠藤洋路今年4月首度來訪高雄，感受高雄市豐沛的教育能量，8月高雄市三級學校的校長也組團回訪熊本市，這次遠藤洋路再訪，參訪旗山國小、南隆國中、陽明國中、中山高中、彌陀國中及仁武高中等校，實地瞭解高雄市學校推動科技融入課程、食農教育、食魚教育及多元校本課程情形，另林園高中、壽山國中、加昌國小及藍田國小等校也共同參與，展現三級學校攜手推動國際教育的行動力。

    高雄市教育局長吳立森表示，高雄市與熊本市本次的教育合作，特別著重高中及國中的實質連結，包含中山高中與熊本縣立必由館高校、仁武高中與熊本縣立千原台高校等對應學校交流規劃，未來將透過專題發表、短期訪學、線上課程與社團合作等方式，讓學生在真實互動中培養國際理解、溝通與多元文化素養。

    熊本市教委會遠藤教育長表示，高雄優質的教育環境和學校的創意課程，讓他留下了深刻的印象，希望未來雙方能有更多的交流機會，特別是在雙語教育、文化藝術和永續議題等領域，一起做更多新的嘗試。

    高雄市教育局長吳立森、日本熊本市教育長遠藤洋路、監察委員范巽綠與高雄市10所高中、國中與國小校長共同出席簽署儀式。（高雄市教育局提供）

    高雄市教育局長吳立森、日本熊本市教育長遠藤洋路、監察委員范巽綠與高雄市10所高中、國中與國小校長共同出席簽署儀式。（高雄市教育局提供）

