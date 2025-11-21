為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北動物園一口氣迎6隻大紅鶴寶寶 盡情探索萌樣曝

    2025/11/21 13:27 記者甘孟霖／台北報導
    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    台北市立動物園鳥園水禽區今年一口氣迎來了6隻大紅鶴寶寶，目前約1到2個月大的大紅鶴寶寶們，時常會在岸邊一字排開，能觀察到牠們有點不熟練地整理自己的羽毛，或是探索地上有什麼新東西等，模樣十分可愛。

    台北動物園指出，園內的大紅鶴會在夏季尤其是大雨後開始進入繁殖高峰期，紛紛成雙入對開始一起築巢，在下過雨、泥土比較鬆軟時，大紅鶴用鳥喙把身旁的泥土推、挖、堆，最後用腳整平，建造出形狀像是火山錐的巢。成功配對的大紅鶴順利產卵後，通常一窩只產一顆蛋的大紅鶴親鳥會輪流孵卵，大紅鶴寶寶在約1個月內破殼而出。

    今年，恰好迎來大紅鶴嬰兒潮，健康孵化的大紅鶴寶寶共有6隻，屬於半早熟性鳥類的大紅鶴寶寶，剛孵化時全身覆蓋柔軟的灰色絨羽，眼睛已經張開，還沒辦法很靈活的活動。大紅鶴寶寶會由親鳥餵食2至3個月大，鳥爸、鳥媽都會自上消化道分泌出「乳汁」，也就是「嗉囊乳」，乳汁的成份包含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質，還有少許的血紅素。

    園方表示，大紅鶴寶寶在父母細心照料下成長快速，幾隻比較大的寶寶開始換下灰色又蓬鬆的絨羽，漸漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也快追趕上成鳥的大小，即使大紅鶴寶寶們之間的破殼日期相差不到一個月，也能看得出來雛鳥不同成長階段的模樣。

    此外，去年出生的大紅鶴「青少年」們，已經從亞成鳥開始向成鳥邁進，牠們頭部、腿部的顏色還是帶著亞成鳥特殊的黑灰色，沒有像成鳥那樣的鮮豔。民眾來訪動物園時，不妨在鳥園水禽區多停留一陣子，觀察大紅鶴們成鳥、亞成鳥和幼鳥難得的同框時刻！

    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    台北動物園今年迎來大紅鶴寶寶潮，共6隻新生鳥。（台北動物園提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播