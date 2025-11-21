基隆衛生局無預警抽查128家烘焙業者 9家優等、11家良等上榜

評核委員檢視從業人員操作情形。（基隆市衛生局提供）

為強化基隆市烘焙食品衛生管理，保障市民食安，基隆市衛生局於今年度邀請專家學者，採無預警抽查方式，完成轄內128家烘焙業者的衛生分級評核。評核結果出爐，共有9家業者獲「優等」、11家獲「良等」，衛生局也同步公開結果於官網，供民眾查詢與安心選購。

衛生局長張賢政指出，烘焙產品是民眾日常常見且高度依賴的食品，其製作過程的衛生更攸關消費者安全。此次評核依《食品安全衛生管理法》及《食品良好衛生規範準則》，項目涵蓋作業場所與設備衛生、原料來源及保存、從業人員衛生管理、製作流程及產品標示等。

張賢政表示，希望藉由衛生分級制度與輔導機制，促使店家更重視食品安全管理，以實際行動守護市民健康。未來衛生局也將持續提供輔導與資源，協助更多業者邁向「優等」評級，讓基隆逐步成為「安心甜點城市」。

張賢政提醒，市民選購烘焙食品時，可優先參考獲得「衛生優良」評等的店家，以確保食品品質。此次完整評核名單已公布於衛生局官網（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1462-308964.html）。同時也呼籲業者持續落實環境清潔、人員訓練及食品安全管理，共同守護城市食安，讓甜點成為市民生活中「最安心的幸福滋味」。

評核委員對作業場所清潔度進行評分。（基隆市衛生局提供）

從業人員向評核委員說明產製流程。（基隆市衛生局提供）

從業人員向評核委員說明產品保存情形。（基隆市衛生局提供）

烘焙業衛生評核「優等」獎牌。（基隆市衛生局提供）

烘焙業衛生評核「良等」獎牌。（基隆市衛生局提供）

