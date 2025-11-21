到底誰管？台中旱溪自行車道斜張橋下無照明 管理混亂惹民怨

旱溪東路自行車道潭子段環境凌亂。（記者張軒哲攝）

台中市旱溪自行車道因國道4號豐潭段工程施工，潭子路段曾封閉約270公尺，儘管3年前完工後重新開放，居民原以為終於能「安心騎車」，未料豐原斜張橋下至今仍未設置照明，夜間宛如「黑洞」，加上部分地面不平整、老舊設施毀損，雜草叢生，安全堪憂，騎士籲相關單位儘速改善。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今（21）日上午邀集水利署第三河川分署、市府觀旅局、建設局養工處等單位到場，現場釐清明確分界線與管理權責，希望終結「踢皮球」的爭議，並要求限期改善。

潭子區嘉仁里長林瑞文指出，國四豐潭段施工期間，旱溪東路自行車道潭子段封閉近270公尺，民眾只能繞道而行。工程完工後雖恢復通行，但斜張橋下竟完全無照明，夜間伸手不見五指，騎士怨聲四起，另一側旱溪東路七段更因雜草蔓延至道路邊，嚴重影響安全，他無奈表示：「車道是通了，但管理維護卻完全沒跟上！」

第三河川分署會中指出，依市府召開的國四鄰近平面道路權責分工會議，旱溪東路七段斜張橋周邊雜草屬市府建設局管轄，應由養工處負責維護清除；第三河川分署也在現場依圖面標示分界，每年施作11次除草，並同意依地方反映要求會移除或修復老舊設施。

台中市養護工程處表示，將依權責立即派員清除雜草、整理環境。至於照明設施，市府觀旅局已完成現勘，評估旱溪東、西岸需增設12盞照明燈，並承諾列入明年度預算，預計農曆年前完成施工。

旱溪東路自行車道潭子段環境凌亂，雜草叢生。（記者張軒哲攝）

