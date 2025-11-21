為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    外銷日本網籲申請文化遺產 「豆棗」竟是台灣原創

    2025/11/21 13:42 即時新聞／綜合報導
    資深菜販廖炯程近日分享「豆棗不是中國來的，是台灣自己發明的！完全是MIT的特色食品」。（圖翻攝自廖炯程臉書）

    資深菜販廖炯程近日分享「豆棗不是中國來的，是台灣自己發明的！完全是MIT的特色食品」。（圖翻攝自廖炯程臉書）

    台灣自助餐、便當店及清粥小菜店中常見的「豆棗」，甜鹹交織、軟Q帶嚼勁，是許多人從小吃到大的庶民小菜。許多人以為它源自中國，然而資深菜販廖炯程近日分享，豆棗其實是台灣在日治時期自行研發的創意料理，甚至曾外銷日本，堪稱台灣味的文化代表。

    豆棗的原料是豆皮，經油炸後再加入糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻等調味熬煮而成。由於日治時期台灣蔗糖產量極高，又普遍偏好甜味，逐漸催生出這道風味濃郁的小菜，甜鹹交織的味道，不只下飯，更是許多台灣人配稀飯時的必備配菜。

    在屏東，有一家專門製作「豆支（豆棗）」的老工廠已經傳承四代、超過60年歷史，業者表示，由於家中阿嬤名字帶「棗」字，才把豆支改名為「豆棗」，而切絲版本則稱為「紅豆絲」，傳統做法延續至今，深受老顧客喜愛。許多民眾也表示，豆棗是阿公阿嬤一輩子的味道，「甜甜鹹鹹的，配稀飯超搭」，甚至被視為出國後最想念的台灣味之一。

    豆棗的魅力不只在一般家庭餐桌，更陪伴不少役男度過清粥小菜的軍旅時光。資深菜販廖炯程也分享自己的習慣：只要住飯店，他吃西式早餐前一定會去舀一碗清粥，再配上醬瓜、肉鬆、麵筋與一大匙「黃色甜甜的豆棗」，否則就覺得早餐少了靈魂。

    由於豆棗具有明確的本土起源，又深植日常飲食文化，有人更戲稱它是「值得申請非物質文化遺產的台灣味」，從庶民配菜到文化象徵，豆棗的地位或許默默無聞，卻已悄悄烙印在幾個世代的味覺記憶中。

