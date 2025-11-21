橫越2000多公里 青斑蝶單薄身軀穿越千里移動之謎待解

今年再捕獲日本標放青斑蝶，發現地點在西嶼西堡壘。（台灣青斑蝶移動研究協會提供）

青斑蝶身影單薄，卻能穿越2000多公里，由日本橫渡海峽、突破強風困境抵澎越冬，生態之謎待解。台灣青斑蝶移動研究協會以標示再捕法，研究青斑蝶移動現象，近年來除了標放研究青斑蝶來瞭解其路徑外，也與澎管處合作，推廣在亞洲東岸島弧的青斑蝶生態，並結合澎湖聚落文化，推出冬季生態旅遊。

澎湖青斑蝶研究主力推手-隘門國小教師許自由，11年來帶領學生實際參與青斑蝶標放，並研究亞洲東岸島弧青斑蝶移動特殊生態現象。許自由表示，日本、台灣的青斑蝶是同一個亞種，擴散路線主要就是日本往西南移動，只要風向、風力對了，澎湖青斑蝶的量就會多。

澎湖自2013年起標放已近4千隻，今年至今也已超過200隻紀錄了。若從2000年開始統計，台灣標放、日本再捕獲6隻；日本標放、台灣再捕獲118隻，總共124隻，其中澎湖再捕獲81隻，只是澎湖12年來標放逾3000隻，除了1隻曾在高雄大岡山被發現外，都未再有捕獲消息。

青斑蝶在澎湖主要還是在西嶼西堡壘，少部分可在前白灣餐廳神秘南海灣東邊林木區，通往尖山發電廠步道。今年在澎管處後東衛林區也有發現一些，可能也有台灣吹過來的，還需看青斑蝶翅膀上有沒有被標記。今（21）日也傳出今年澎湖第1筆再捕獲日本標放青斑蝶，由王子培、李璻玲在西嶼西堡壘捕獲。根據紀錄，澎湖發現最遠的是日本福島縣標放，到澎湖西嶼西堡壘直線距離2513公里。

台灣青斑蝶移動研究協會，在西嶼西堡壘標放青斑蝶。（台灣青斑蝶移動研究協會提供）

