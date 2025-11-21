菁鑽聯盟齊聚長榮文苑 攜手張榮發基金會捐56萬元做公益

長榮文苑酒店總經理蘇筱斐（第二排左3）等到嘉義縣東石鄉掌潭社區長照據點關懷偏鄉長者。（長榮文苑提供）

由全台多間飯店、租車業者組成的「菁鑽聯盟」，本月在嘉義長榮文苑酒店舉行例會，宣布共募集56萬元公益基金，攜手張榮發慈善基金會捐贈予全台8家中小型社福單位，聯盟前秘書長長榮文苑酒店總經理蘇筱斐與張榮發慈善基金會昨到嘉義縣東石鄉掌潭社區長照據點關懷偏鄉長者，將溫暖傳遞至偏鄉角落。

「菁鑽聯盟」全台13家五星級商務與休閒飯店及格上租車代表參與例會，蘇筱斐與張榮發慈善基金會董事長吳景明捐贈善款，由雲林縣小天使發展協會理事長林甘代表受贈；例會中蘇筱斐卸任秘書長，由礁溪麗翔酒店董事長張正光監交，將印信交接予新任秘書長高雄鈞怡大飯店總經理陳祖緯。

菁鑽聯盟表示，聯盟推出「聯合貴賓券」每券3999元可享全台頂級飯店的住宿、美食與租車服務，今年以「公益年」為主題，攜手張榮發慈善基金會推動愛心專案，活動期間每售出一張「聯合貴賓券」即提撥10%金額作為公益基金，共募集56萬元善款捐給財團法人陽光社會福利基金會東區服務中心、財團法人蘭智社會福利基金會、財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心、社團法人雲林縣小天使發展協會、社團法人中華民國身心障礙者藝文推廣協會、天公仔囝樂團、社團法人台灣精英國際搜救協會及魯拉克斯部落愛子書屋。

蘇筱斐等昨到東石鄉掌潭社區長照據點贈送手工鳳梨酥禮盒給長輩，鳳梨酥由主廚團隊嚴選嘉義在地鳳梨，純手工烘焙出金黃酥脆外皮與濃郁果香內餡，許多長輩吃下直說「好吃！」，也一同進行環保植栽手作體驗，運用再生布料與自然素材創作綠意作品。

張榮發慈善基金會高級專員劉孟芬等在場瞭解照顧長者的需求，掌潭社區發展協會表示，長者需要的不只是生活照護，更是被關心與被傾聽的溫暖；「菁鑽聯盟」表示，未來將持續以「專業、信任與合作」為核心價值，串聯旅宿產業力量，讓溫暖成為台灣最動人的風景。

