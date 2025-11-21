為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    哥吉拉現身！林間抬頭忽見1米2「巨獸」爬樹

    2025/11/21 13:02 記者湯世名／彰化報導
    身長逾1.2米的綠鬣蜥在樹上爬行，身形巨大模樣嚇人。（米諾斯提供）

    身長逾1.2米的綠鬣蜥在樹上爬行，身形巨大模樣嚇人。（米諾斯提供）

    哥吉拉現身！惡名昭彰的外來種「綠鬣蜥」近年在中南部橫行，造成農民損失與生態浩劫，今天（21日）有民眾在彰化縣芬園鄉貓羅溪林間拍攝夜鷺時，一個抬頭突然看到1隻身長逾1.2公尺的綠鬣蜥在樹上爬行，巨大體型相當懾人，民眾懷疑這隻綠鬣蜥可能有民眾飼養，或許是逃出來或被棄養，野外生活愈長愈大隻。

    生態攝影家米諾斯指出，今天上午他在芬園鄉貓羅溪舊社、新厝、竹林段要拍攝夜鷺時，突然聽到樹上發出聲響，抬頭一看竟然是一隻體積巨大的綠鬣蜥，正在樹上爬行，目測身長超過1.2米，脖子可能有20公分粗，簡直比樹幹還要粗，模樣嚇人，且還「老神在在」，完全不怕人。

    米諾斯說，綠鬣蜥在台灣氾濫成災，靠近芬園溪頭村與南投貓羅溪碧山巖附近曾看過許多隻身形較小隻的綠鬣蜥，芬園貓羅溪舊社、新厝、竹林段這邊還是頭一回出現，跟如此大隻的「哥吉拉」近距離接觸實在很可怕；綠鬣蜥小隻時模樣可愛，一旦長成到「巨獸」就很嚇人，研判這隻綠鬣蜥可能是民眾飼養後，自己逃出來或被棄養，在林間棲息；綠鬣蜥幾乎沒有天敵，難怪會在台氾濫成災，值得相關單位重視。

    綠鬣蜥身形巨大如「哥吉拉」，模樣嚇人。（米諾斯提供）

    綠鬣蜥身形巨大如「哥吉拉」，模樣嚇人。（米諾斯提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播