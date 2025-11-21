台東養殖場疑合法掩護非法掩埋污泥 環保局急撤違規原料核准

台東某處養殖場疑運污泥埋農地，遭環保局開罰並移送法辦。（記者黃明堂翻攝）

台東縣議員楊招信向環保局長黃權煒嚴正關切縣內某處養殖場涉嫌利用政府核准的漏洞，將大量「食物性污泥」等廢棄物傾倒於農地上，造成環境污染，要求環保局嚴格管制並徹查。環保局長黃權煒回應，環保局已對其進行裁罰、撤銷核准，並移送台東地檢署偵辦。

楊招信指出，這處位於特定專區內的養殖場，表面上是在農地上進行蛤蜊等水產的「繁殖」，但實際上卻涉及違規行為。他引述臨近民眾所提供的資訊，質疑該養殖場將其產生的廢棄物隨意傾倒，造成周邊環境污染。他質疑，業者雖聲稱引入的是符合標準的原料，但實質上是具備潛在污染性的「食物性污泥」，雖然少量有機污泥可用於養殖，但若業者以飼養為名，大量進貨並埋在農地上，就是絕對的違法，要求環保局務必嚴格把關。

環保局長黃權煒回應，該養殖場去年確實有「隨便棄置」廢棄物的行為，環保局已對其進行裁罰，並表示環保稽查人員已介入。黃說，過去曾核准業者以「豆渣」及其他廢棄物作為飼養原料，這是屬於「可回收性」的廢棄物，其本質是廚餘類的有機物，可供植物消化和利用，但因有違法行為，已在上個月將核准撤銷。

