    首頁 > 生活

    淹水因應！宜蘭環保局加開二手家具販售 最便宜課桌椅只要150元

    2025/11/21 12:21 記者王峻祺／宜蘭報導
    二手課桌椅修復後如新的一樣，每件僅要150元。（宜蘭縣環保局提供）

    二手課桌椅修復後如新的一樣，每件僅要150元。（宜蘭縣環保局提供）

    鳳凰颱風造成宜蘭縣內多處地區淹水，導致民眾家具嚴重受損，宜蘭縣環保局每2個月舉辦1次二手實木家具販售，因應災民需求，將在28日加開1場展售會，近百件家具中，最便宜實木課桌椅只要150元，中低收入戶等弱勢家庭，可享定價再8折優惠。

    宜蘭縣環保局將過往民眾所汰除的家具，集中分類後，挑出可維修再利用部分，與監獄合作，委託受刑人進行修復，重新刨光、加工及上漆，在每2個月的第1個禮拜五進行販售，由於價格經濟實惠又都是實木，常吸引民眾前去尋寶。

    宜蘭縣環保局表示，11月展售會原本已經結束，但因應鳳凰颱風豪雨造成縣內多處地區淹水，考量民眾購買家具需求，因此特別加開1場二手實木家具展售會，歡迎民眾踴躍前來購買，帶走合適家具。

    宜縣環保局表示，近百件家具包括實木沙發椅、茶几、餐椅、課桌椅，以及其他狀況良好的二手家具，除有線上販售目錄可供部分參考，現場也展示許多商品，價位約在百元至上千元不等，若是中低收入戶或持有身心障礙者證明，可享定價8折優惠。

    展售時間為11月28日星期五的上午9點至下午4點，中午12點至下午1點半休息不開放，地點在宜蘭縣政府環境保護局（宜蘭縣五結鄉利工二路100號），其中最便宜實木課椅僅要150元，實木茶几桌則是2500元有找。

    宜蘭縣環保局委託監獄受刑人修復民眾汰除家具後展售，實木茶几不用2500元。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭縣環保局委託監獄受刑人修復民眾汰除家具後展售，實木茶几不用2500元。（宜蘭縣環保局提供）

