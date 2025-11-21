基隆交通處推「日常即風景」候車亭打卡活動 完成互動抽好禮

基隆轉運站候車亭。（基隆交通處提供）

為推廣公共運輸並展現城市設計力，基隆市政府交通處推出「基隆轉運站與特色企業候車亭」社群打卡活動，以「日常即風景」為主軸，邀請民眾走訪轉運站及多座具城市設計感的候車亭。即日起至12月15日，只要完成交通處臉書粉專指定貼文互動即可參加抽獎，鼓勵市民以日常視角捕捉城市風景，讓公共運輸成為旅程的一部分。

交通處指出，活動期間，民眾只要到基隆轉運站打卡版與任一指定候車亭取景合影，上傳至「基隆市政府交通處」粉絲專頁指定貼文並完成互動，包括按讚追蹤、留言貼上合照與標記兩位好友，即可參加抽獎。獎項包含instax WIDE EVO相機2名與超商禮物卡1000元5名。

交通處表示，此次串聯點包含城隍廟候車亭、信五路口候車亭、海大濱海校門候車亭、和平橋頭候車亭、基隆火車站南站候車亭、海邊咖啡候車亭、基隆女中候車亭、七堵郵局候車亭、德安路口候車亭及基隆轉運站人本交通與停讓文化宣傳主題據點。民眾可依自身路線自由規劃，感受「候車美學」與生活風景的自然交會。

交通處說，希望透過此次活動，讓公共運輸從便利與效率延伸至美感與記憶，陪伴市民在通勤與旅遊之間發現城市細節。也提醒參與民眾拍攝時務必留意候車及上下車動線，不影響乘客通行，並共同維護交通安全。更多活動資訊可至交通處臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/share/17QMPq6iCi/）查詢。#

基隆女中候車亭。（基隆交通處提供）

基隆德安路口候車亭。（基隆交通處提供）

基隆統一新城站候車亭。（基隆交通處提供）

基隆城隍廟候車亭。（基隆交通處提供）

