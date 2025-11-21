11月還有颱風？「天琴」最快下週生成 侵台機率曝光

賈新興今日在YouTube及臉書說明，24日至25日，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，該熱帶系統朝呂宋島南部登陸，預測27日至28日進入南海，有發展成為颱風的趨勢。（取自賈新興臉書）

11月竟然還有颱風！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日指出，下週一至週二（24日至25日）菲律東方外海有熱帶系統發展的機率，並有朝呂宋島南部登陸的趨勢，且有機會增強為「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。

賈新興今日在YouTube及臉書說明，24日至25日，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，該熱帶系統朝呂宋島南部登陸，預測27日至28日進入南海，有發展成為颱風的趨勢，若成颱風就會成為「天琴」颱風，不過之後預期會往南方移動，對台灣無影響。

至於11月底為何還有颱風生成？賈新興說，或許有民眾會想，是颱風季延長了，或是因為地球暖化嗎？賈新興也在貼文中貼出一張1951年至2025年歷年11月颱風生成數，以及另一張每月颱風生成氣候平均數的長條圖，可見11月出現颱風早有前例，他也說：「答案盡在不言中」。

