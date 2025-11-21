為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    11月還有颱風？「天琴」最快下週生成 侵台機率曝光

    2025/11/21 12:08 即時新聞／綜合報導
    賈新興今日在YouTube及臉書說明，24日至25日，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，該熱帶系統朝呂宋島南部登陸，預測27日至28日進入南海，有發展成為颱風的趨勢。（取自賈新興臉書）

    賈新興今日在YouTube及臉書說明，24日至25日，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，該熱帶系統朝呂宋島南部登陸，預測27日至28日進入南海，有發展成為颱風的趨勢。（取自賈新興臉書）

    11月竟然還有颱風！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日指出，下週一至週二（24日至25日）菲律東方外海有熱帶系統發展的機率，並有朝呂宋島南部登陸的趨勢，且有機會增強為「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。

    賈新興今日在YouTube及臉書說明，24日至25日，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，該熱帶系統朝呂宋島南部登陸，預測27日至28日進入南海，有發展成為颱風的趨勢，若成颱風就會成為「天琴」颱風，不過之後預期會往南方移動，對台灣無影響。

    至於11月底為何還有颱風生成？賈新興說，或許有民眾會想，是颱風季延長了，或是因為地球暖化嗎？賈新興也在貼文中貼出一張1951年至2025年歷年11月颱風生成數，以及另一張每月颱風生成氣候平均數的長條圖，可見11月出現颱風早有前例，他也說：「答案盡在不言中」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播