新北泰山、鶯歌、三重「蒜香藤」盛開 把握10天花期賞紫色花瀑

泰山蒜香藤盛開，民眾前往拍美照。（記者羅國嘉攝）

秋季紫色花潮「蒜香藤」迎來盛開高峰，新北綠美化環境景觀處盤點3大賞花秘境，包含泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊、鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆、三重228和平公園，景觀處長林俊德表示，這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，民眾把握7至10天花期賞景留影。

林俊德指出，泰山楓樹河濱公園有近200公尺的蒜香藤長廊，隱身於楓樹里河堤，由里長與志工長期維護。花穗密集垂掛，盛開時彷彿紫色瀑布傾落在綠意上，無論近距離拍攝細節或從堤防俯瞰花牆，皆能捕捉壯麗畫面，吸引不少民眾拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

另外，鶯歌永吉公園也因花下鞦韆成為親子賞花熱點。沿步道往籃球場前行，邊坡蒜香藤便映入眼簾。家長可在花棚下休憩，孩子則可在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑與盪鞦韆等遊具盡情遊玩，是週末輕旅行與野餐踏青的好去處。

林俊德也說，三重228和平公園則以廣闊草皮與音樂台構成市區難得的綠地視野。園區以忠孝路劃分兩座主題遊戲場，一側為積木風遊具，另一側以自然原野風格設計，適合不同年齡層。每到蒜香藤盛開，花瀑沿屋簷垂落，替城市公園染上一層柔美紫色，成為民眾散心的最佳角落。

林俊德提醒，賞花建議搭乘大眾運輸並共同維護環境。民眾可追蹤臉書「賞花快報」 粉絲專頁，掌握各地花況，分享照片與影片，獲得最即時的賞花資訊。

三重228和平公園蒜香藤花況約8至9成。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法