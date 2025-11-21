小琉球「居民」爭妹鬥毆？ 沒人敢勸架就怕挨罰30萬

兩隻成年海龜在淺海區大打出手，嘴巴對嘴巴、翻滾互咬。（Sea Prince提供）

一名網友「Sea Prince」日前潛水拍到震撼畫面，兩隻成年海龜在淺海區大打出手，嘴巴對嘴巴、翻滾互咬，畫面火爆到像黑幫火拼，PO上網立刻引爆討論，網友狂tag「小琉球當地居民鬥毆，警方到場也無法可管」、「這是30萬在互咬嗎？摸一下就罰30萬誰敢勸架」，逗趣留言引發不少討論。

影片中兩隻海龜體型都超大，咬合力驚人，翻滾間還帶起大片海沙，活脫脫海底版「角頭對決」。海生館副研究員李宗賢看完影片後表示，這根本是標準的海龜「爭地盤+爭妹」模式！雖然現在不是主要交配期（通常5-9月），但近年氣候異常炎熱，影響生物習性開戰並不意外。

李宗賢強調，這種互咬行為在野外極為罕見，能在淺水區拍到更是難得，但千萬別衝動下水當和事佬，「體型這麼大，力氣比人猛，靠近反而危險！」加上現行法規「騷擾海龜最高可罰30萬元」，聰明選擇遠遠錄影才對。民眾看到這種野生動物自然行為，保持距離、遠觀就好，別為了拍照或救動物受傷或挨罰。

