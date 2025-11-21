為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    小琉球「居民」爭妹鬥毆？ 沒人敢勸架就怕挨罰30萬

    2025/11/21 11:03 記者蔡宗憲／屏東報導
    兩隻成年海龜在淺海區大打出手，嘴巴對嘴巴、翻滾互咬。（Sea Prince提供）

    兩隻成年海龜在淺海區大打出手，嘴巴對嘴巴、翻滾互咬。（Sea Prince提供）

    一名網友「Sea Prince」日前潛水拍到震撼畫面，兩隻成年海龜在淺海區大打出手，嘴巴對嘴巴、翻滾互咬，畫面火爆到像黑幫火拼，PO上網立刻引爆討論，網友狂tag「小琉球當地居民鬥毆，警方到場也無法可管」、「這是30萬在互咬嗎？摸一下就罰30萬誰敢勸架」，逗趣留言引發不少討論。

    影片中兩隻海龜體型都超大，咬合力驚人，翻滾間還帶起大片海沙，活脫脫海底版「角頭對決」。海生館副研究員李宗賢看完影片後表示，這根本是標準的海龜「爭地盤+爭妹」模式！雖然現在不是主要交配期（通常5-9月），但近年氣候異常炎熱，影響生物習性開戰並不意外。

    李宗賢強調，這種互咬行為在野外極為罕見，能在淺水區拍到更是難得，但千萬別衝動下水當和事佬，「體型這麼大，力氣比人猛，靠近反而危險！」加上現行法規「騷擾海龜最高可罰30萬元」，聰明選擇遠遠錄影才對。民眾看到這種野生動物自然行為，保持距離、遠觀就好，別為了拍照或救動物受傷或挨罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播