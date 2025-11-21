為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東議員籲推計劃增加原住民餘命 布農族議員霸氣回：快樂最重要

    2025/11/21 11:36 記者黃明堂／台東報導
    台東布農族議員古志成說，活得快樂最重要。（記者黃明堂翻攝）

    台東布農族議員古志成說，活得快樂最重要。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議會今天審議衛生局預算時，漢人議員黃治維指原住民平均餘命比漢人少10歲，要求採取有效增壽措施，包括讓原住民少喝酒吃檳榔；布農族議員古志成則霸氣質詢指原民也有活過百歲的，有些生活習慣是文化使然，活得快樂有尊嚴最重要，政府為他們的餘命努力，他表示感謝，但「大可不必」！

    黃治維在質詢中指出，台東原住民的平均餘命相較於一般人短少將近10年，主因在於醫療資源不足、居住偏遠及醫療量能缺乏等環境因素。他肯定衛生局過去的努力，但也直言現行計畫成效不彰，僅能讓餘命微幅增加「零點幾歲」。

    黃治維要求衛生局提出未來10年的整體計畫，並具體建議推動「醫療下鄉定點定期服務」大計畫。他主張，應協同各大醫院與基金會，確保醫療人員能「一個月下鄉到單一村莊、部落至少一次」，將醫療觀念轉化為生活習慣，以減少族人因三高、肥胖或不良習慣導致的疾病，從而減輕健保與家庭負擔。

    他更向衛生局長孫國平喊話：「有沒有辦法找個計畫，能夠讓5年平均餘命多2歲？」孫國平回應，影響餘命的因素多元，但衛生局在可控制的領域已見成效。他特別指出，台東縣在控制三高和肥胖方面表現優異，已從過去的「全國最胖縣市」降至五名以外，並承諾將以長期引導政策，讓平均餘命「循序漸進，一定讓它增加」。

    古志成發言認為當局不必為了「餘命」而大費周章地實施計畫。他直接指出，原住民餘命偏低的主因並非外界所指的生活習慣，生活習慣有時候是文化必須要的。他說：「你們很多的計畫希望我們更健康，我們很高興，我們也很高興很多漢人在關注我們原民的餘命啦。其實我們活得久不重要，只要活得很有尊嚴、有快樂，我們就很高興了。但還是謝謝政府對原民的補助。」

    台東漢人議員黃治維為原住民平均餘命向衛生局長請命。（記者黃明堂翻攝）

    台東漢人議員黃治維為原住民平均餘命向衛生局長請命。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播