台東議員籲推計劃增加原住民餘命 布農族議員霸氣回：快樂最重要

台東縣議會今天審議衛生局預算時，漢人議員黃治維指原住民平均餘命比漢人少10歲，要求採取有效增壽措施，包括讓原住民少喝酒吃檳榔；布農族議員古志成則霸氣質詢指原民也有活過百歲的，有些生活習慣是文化使然，活得快樂有尊嚴最重要，政府為他們的餘命努力，他表示感謝，但「大可不必」！

黃治維在質詢中指出，台東原住民的平均餘命相較於一般人短少將近10年，主因在於醫療資源不足、居住偏遠及醫療量能缺乏等環境因素。他肯定衛生局過去的努力，但也直言現行計畫成效不彰，僅能讓餘命微幅增加「零點幾歲」。

黃治維要求衛生局提出未來10年的整體計畫，並具體建議推動「醫療下鄉定點定期服務」大計畫。他主張，應協同各大醫院與基金會，確保醫療人員能「一個月下鄉到單一村莊、部落至少一次」，將醫療觀念轉化為生活習慣，以減少族人因三高、肥胖或不良習慣導致的疾病，從而減輕健保與家庭負擔。

他更向衛生局長孫國平喊話：「有沒有辦法找個計畫，能夠讓5年平均餘命多2歲？」孫國平回應，影響餘命的因素多元，但衛生局在可控制的領域已見成效。他特別指出，台東縣在控制三高和肥胖方面表現優異，已從過去的「全國最胖縣市」降至五名以外，並承諾將以長期引導政策，讓平均餘命「循序漸進，一定讓它增加」。

古志成發言認為當局不必為了「餘命」而大費周章地實施計畫。他直接指出，原住民餘命偏低的主因並非外界所指的生活習慣，生活習慣有時候是文化必須要的。他說：「你們很多的計畫希望我們更健康，我們很高興，我們也很高興很多漢人在關注我們原民的餘命啦。其實我們活得久不重要，只要活得很有尊嚴、有快樂，我們就很高興了。但還是謝謝政府對原民的補助。」

