    首頁 > 生活

    基隆六合街垃圾回收點路口險象環生 地方盼調整燈號秒數

    2025/11/21 11:05 記者盧賢秀／基隆報導
    民眾向市議員陳宜反映東明路與六合街口左轉秒數太短，經常險象環生。（記者盧賢秀攝）

    民眾向市議員陳宜反映東明路與六合街口左轉秒數太短，經常險象環生。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保局在六合街設置垃圾定點回收區，相當多上班族來丟垃圾，經常排長龍，但民眾反映東明路左轉六合街通行秒數太短，與直行車車流交織險象環生，市議員陳宜與交通處等單位勘查，希望調整秒數。市府交通處表示，會再評估交通流量找適合的通行秒數。

    六合街垃圾定點回收區是上午6點到9點，很多信義區與仁愛區的上班族，一早上班時順便丟垃圾，每天都大排長龍，因此東明路與六合街車流量很大，有些民眾為搶時間左轉到六合街，經常險象環生，尤其是上午8點半到9點間，倒垃圾機車族最多，甚至有時會闖紅燈情況。

    民眾指出，東明路左轉六合街紅綠燈秒數只有10多秒太短了，導致左轉車輛與直行車容易發生車禍，不時有搶時間機車和直行車碰撞，還曾有看過機車騎士摔倒，垃圾散落一地，希望有個緩衝時間。

    議員陳宜與市府交通處、智誠里長何希華、禮儀里長郭金德及信義區長陳盈宇等到場會勘，里長建議左轉綠燈可延長秒數，減少車禍發生。

    陳宜也表示，六合街垃圾車回圾點，方便周邊上班族丟垃圾，不過，因為秒數太短容易發生車禍，車流不是很順暢，希望交通處調整增加東明路左轉往六合街的秒數，讓動線更好。

    交通處人員表示，東明路是主要路線，調整秒數涉及行人安全及車流順暢度，交通處會再評估路口交通流量，尋找最適合的秒數。

    基隆六合街垃圾定點回收區早上很多機車族丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    基隆六合街垃圾定點回收區早上很多機車族丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

    市議員陳宜（左二）與相關單位在東明路六合街口會勘。（記者盧賢秀攝）

    市議員陳宜（左二）與相關單位在東明路六合街口會勘。（記者盧賢秀攝）

