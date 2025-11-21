森林火災旺季來臨！ 林業署：舉發破案領10萬 最先通報發5千

林業保育署台中分署與空勤隊辦理10次直升機水袋吊掛訓練。（林業署提供）

台中入冬後少有雨勢，山區每年秋冬季節至隔年清明節前，因山區天乾物燥，經常發生火燒山，隨著東北季風增強，已進入森林火災的高風險季節。林業保育署台中分署提醒，為鼓勵民眾共同防火，凡舉發燒毀國、公有林者並查獲犯罪行為人，可領每案10萬元破案獎金，最先通報森林火災發生者，則發給5千元獎金。

近期台中市大肚山區頻傳火燒山，由於高山也進入森林火災季節，為強化林業人員防火技能及提升跨機關協作效能，林業保育署台中分署表示，為在乾燥季節前完善防火準備，今年與內政部空中勤務總隊以及消防署特種搜救隊跨機關合作，辦理10次直升機水袋吊掛訓練、人員吊掛訓練，以提升救災實戰能力。

林業保育署指出，每年10月至翌年4月為中部地區乾燥少雨期，加上登山活動與農耕作業頻繁，稍有不慎便可能引發森林火災。中部地區自2019年至今共發生55起森林火災，主要集中於梨山、清水等林地廣闊、地形陡峭的高風險區域。統計顯示，多數林火均屬人為疏失，如焚燒雜草、亂丟菸蒂、露營炊事或農墾行為未完全熄滅火煙等。

林業保育署提醒，依據《森林法》第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經過許可，不得有引火行為，違者最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

