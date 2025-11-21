國光客運第三度拖欠薪資！公路局怒罰9萬「要求今天全補發」

國光客運再爆欠薪，發薪日僅先發一半薪水，交通部公路局已要求必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳、並開罰9萬元。（資料照）

國光客運再爆欠薪，在發薪日僅先發一半薪水、卻未對外說明，內部還傳出欠款擴大，連輪胎更新、車輛清洗耗材都出現缺口；交通部公路局今天（21日）證實，公路局已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳、並開罰9萬元。

這是國光客運第三度拖欠薪資，由於營運狀況不佳，之前已經停止營運14條路線，由別家客運業者接手營運，如今在被爆出又拖欠員工薪資。公路局說明，有關國光客運公司11月20日薪資僅發放半薪情事，公路局已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳，經該局積極協調國光客運公司可於今天完成剩餘薪資全額發放。

公路局表示，國光客運公司再次發生薪資未如期發放，為避免影響員工及駕駛人權益情事再次發生，公路局將依公路法規定處最高9萬元罰鍰，並評估一到二條路線於特定期間停止營運，並限期要求該公司提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況並提升路線經營效益。

公路局指出，國光客運所面臨問題，公路局已請轄屬台北區監理所密切掌握且優先主動聯繫協助，以保障公司駕駛員工權益並維持民行不中斷。

國光客運也發布聲明，公司自9月8日起停駛南部地區14條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運也日漸趨穩定。今年10月份獎金原定11月20日週四發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，公司在此致上萬分歉意，並將在今天（21日）會將差額全數補足，請同仁及所有民眾安心，公司定會繼續努力經營。

國光客運表示，有關媒體報導車輛維保、離退作業等項，公司已列管，並分期逐步改善中；另公司為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案，值此公司轉型組織整併期間，期盼社會大眾持續支持，以利公司更臻完備各項制度及永續經營。

