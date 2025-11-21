桃園敬老愛心卡800點全用完僅占1.3％ 民代批卡不好用

桃園市敬老愛心卡雖然發出47萬張，但有6成使用者，每個月用不到100點。（議員黃婉如提供）

桃園市敬老愛心卡提供每月使用點數800點（1點1元），已發出47萬張，將點數全部用完的僅占1.3％，用500元以上只有8.1％，市議員黃婉如直指使用率低的原因就是「不好用」，建議開放超商購物、每月結算改成每季結算；市長張善政回應，推出敬老愛心卡就是希望老人家多出來走走，因此主要補助交通費，也已開放國民運動中心。

黃婉如說，敬老愛心卡點數800點，市府的立場應該要鼓勵持卡者多使用，結果使用未達100元的61.4％，未達300元則是86.3％，可見這張卡不好用，既然要給老人家使用，就大方一點，建議開放超商購物，此外，未用點數不要每個月歸零，改成每季結算一次。

張善政表示，市府會檢討敬老愛心卡方便性，以台鐵車票漲價為例，敬老愛心卡搭乘台鐵單趟補助也從30元調高至70元，也提供YouBike 2.0E騎乘，預算也會編列調整。

官員說，敬老愛心卡發出47萬張，每張每月800點，一年9600點，如果每位的點數全部都用，要45億元，根據往年使用狀況，今年編列4.5億元，如果無限制開放，可能要編列45億元，不是市府財力能夠負擔的。

