為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    吃同類、食性強！日月潭「小霸王」崛起 「惡霸」魚虎球電撈探底

    2025/11/21 10:28 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭今年防治「惡霸」魚虎球持續探底，目前仍不到千尾。（南投縣政府提供）

    日月潭今年防治「惡霸」魚虎球持續探底，目前仍不到千尾。（南投縣政府提供）

    日月潭今年電撈防治「湖中惡霸」魚虎球，目前不到千尾、持續探底，南投縣政府表示，該現象雖代表近年防治有成，但也潛藏新崛起物種「皇冠三間」的隱憂，由於該魚種會吃同類，生長時還會吃下跟自己體型相仿的魚類，掠食性強猶如「小霸王」，魚虎球可能因此才會變少，未來除會電撈防治，也將觀察「皇冠三間」發展，作為未來防治參考。

    縣府表示，潭區魚虎球近年在電撈防治，以及漁民、釣客捕捉下數量已有下滑，但今年數量銳減，可能與新崛起強勢物種「皇冠三間」有關，該魚種侵略性強，活動範圍廣、具領域性，在小魚階段就能吃下與之體型相仿的魚類，若一時無法吞下，還會咬在口中咀嚼不放，「走到哪、吃到哪」的習性猶如「小霸王」。

    此外，「皇冠三間」生長時，也會吃下比自己體型還小的同類，侵略性非常強，一般成體會3、5隻形成小團體活動，由於食量大，飼養成本也較高，不排除是民眾飼養失去新鮮感，或不願再花錢餵養才會拿到潭區放生，有關「皇冠三間」在潭區的族群數量與影響程度，後續會再觀察，以研議相關防治措施。

    日月潭今年防治「惡霸」魚虎球數量探底，被認為與新崛起強勢物種「皇冠三間」有關。（民眾提供）

    日月潭今年防治「惡霸」魚虎球數量探底，被認為與新崛起強勢物種「皇冠三間」有關。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播