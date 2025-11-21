為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林凌晨地震很晃卻沒國家級警報？ 氣象署說明觸發條件

    2025/11/21 10:12 記者吳亮儀／台北報導
    今天凌晨雲林發生一起規模4.3的地震。（氣象署提供）

    今天凌晨雲林發生一起規模4.3的地震。（氣象署提供）

    雲林縣古坑鄉今凌晨3點43分發生芮氏規模4.3地震，嘉義市最大震度3級，許多嘉義民眾嚇到，也好奇為何覺得很晃、卻沒有國家級警報？根據中央氣象署發布國家級警報的條件，須滿足兩項才會觸發。

    國家級警報的目的是在地震可能致災的情況下強制告警，因此一直採用比較高的發布門檻。中央氣象署在去年更新條件，考慮到大地震可能造成的影響，就在2024年9月1日新增發布條件。

    原本的國家級警報條件為「預估」地震規模5.0以上，並且縣市地區「預估」震度達4級以上。​但是考量到規模6.5以上的大地震通常伴隨較大的低頻能量及較長的搖晃時間，可能對高樓層造成威脅。

    為了針對強震加強預警，新增了一項發布條件，也就是「預估」地震規模6.5以上，並且縣市地區「預估」震度達3級以上。只要規模、震度符合其中一種發布條件，就會發送災防告警細胞廣播。也就是說，未來只要地震規模夠大（≧ 6.5），震度達3級以上的地區就會收到警報。

    ​以雲林今天在凌晨的規模4.3地震來看，雲林草嶺震度4級，嘉義番路、嘉義市3級來看，還未達到觸發國家級警報的條件。

    去年九月後，地震的國家級警報發布標準有更新。（氣象署提供）

    去年九月後，地震的國家級警報發布標準有更新。（氣象署提供）

