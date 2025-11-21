國發會啟動創業大聯盟競賽 打造海外基地搶攻美日市場

國發會主委葉俊顯。（記者陳怡伶攝）

政府近幾年積極推動創新創業的發展。國發會主委葉俊顯接受本報「官我什麼事」專訪時表示，過去幾年，在政府與⺠間的共同努⼒下，新創環境有了很⼤的轉變，為進⼀步加速新創發展，國發會正打造「創新創業雨林生態系」，目標希望在2028年以前要達成新創募資1500億元的目標。

葉俊顯指出，國發會將會透過3大方向推動創新創業：鼓勵創業，擴大標的；加強培訓，提高成功率；挹注投融資，活絡資金。

他特別提到，今年8月國發會啟動創業大聯盟競賽，目的是希望培植台灣新創的種子。

跟以往的競賽不一樣的地方，創業大聯盟競賽的參賽過程中，會提供課程給參賽者，讓他們了解新創的本質，再輔導撰寫企劃書；具備相關知識和能力後，才參加初賽。初賽時，會有業界的導師進來，帶領參賽者完成企劃案。

最後決賽，會選出3組總統獎，每組給予創業金1千萬；6組院長獎，每組創業金600萬；91組綻放獎，每組創業金300萬。

葉俊顯說，這項競賽已經是全台最大的新創競賽，不分地區、不分年齡、不分產業也不分性別，只要有興趣都可以參加。在參賽過程中，會有專業的培訓，以及業師的輔導，也會將部會的創業資源帶進去，希望能夠達到一個百工百業來創業、公司協力展宏圖的榮景。

此外，為了加強培訓，提高成功率，國發會也跟世界頂尖大學合作。例如日本京都大學和美國加州大學柏克萊分校。

葉俊顯說明，合作最主要目的是要讓世界看見台灣，也希望能把台灣新創動能，跟全世界知名的大學做連結，利用他們科研的實力，再加上台灣本身在ICT產業的能力，希望能夠強強聯手，為新創產業搭築通往世界新創舞台的橋樑。

根據資誠台灣新創生態圈大調查，台灣新創在拓展國際市場時最關注的市場為日本和美國，因此國發會陸續在日本東京和美國矽谷設立海外基地，讓台灣新創有⼀個固定的實體據點，能夠和國際市場雙向交流。

這兩個海外基地主要提供6大功能，包括：與業界顧問進行串聯、給予新創諮詢媒合與輔導、協助落地等。基地同時還提供工作空間、會議室及活動場地，讓新創在海外能有⼀個穩定的據點進⾏⽇常營運，並參與各種國際交流活動。

國發會希望透過這兩個基地做為台灣新創國際化發展的平台，在全球舞台上展示台灣創新能量，幫助他們在當地站穩腳步，爭取更多的國際合作。

