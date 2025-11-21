為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北青農11/22捷運雙連站開賣感恩節好物 限量50份羊奶試喝、推組合優惠

    2025/11/21 10:06 記者羅國嘉／新北報導
    五寮尖山羊乳業者，當天提供有新鮮羊乳試喝、羊奶小饅頭等羊乳製品，還有自備購物袋優惠；圖為資料照。（農業局提供）

    五寮尖山羊乳業者，當天提供有新鮮羊乳試喝、羊奶小饅頭等羊乳製品，還有自備購物袋優惠；圖為資料照。（農業局提供）

    11月27日是感恩節，新北市青農22日在捷運雙連站1號出口舉辦「新北青農感恩展售會」，匯集蜂蜜、芋香米、猴頭菇、山羊奶酪、精油及療癒植栽等在地農產與加工品。新北市農業局表示，現場提供限量50份羊奶試喝外，購買相關產品也有優惠，不僅實用也是感恩節送禮的好選擇。

    農業局長諶錫輝指出，此次展售會邀請多組新北青農參與，其中「昌輝養蜂場」以屢獲評鑑佳績的香甜蜂蜜亮相；「豪米好菜」帶來在地生產的香Q芋香米，以產地直送的新鮮口感，讓民眾在感恩節品味健康米食。美食展區則推出三峽「小棲蘭森林農場」的猴頭菇系列料理，包括猴頭菇、麻油猴頭菇炒飯、猴頭菇炊粉及猴頭菇小圓丁，現場三包優惠300元。此外，「五寮尖山羊乳」帶來羊奶、羊乳酪、羊奶小饅頭及羊奶紅茶等產品，現場限量提供50份羊奶試喝並祭出自備環保袋折5元優惠。

    展售會也結合綠色療育元素，林口「歪皮植物」推出多款觀葉植物，提供貓草買3送1，以及盆栽盆器滿500送貓草活動，讓民眾與毛孩一起療癒身心；三峽「桃植物精油工坊」則帶來茶樹、檸檬、檜木及甜橙等天然精油，5罐1500元組合優惠，以及以三峽蜜香紅茶製作的特色線香，成為節慶香氛好選擇。

    諶錫輝表示，佳節團聚最重視健康，新北青農提供的在地農產品新鮮安心，是感恩節送禮的最佳選擇。青農是新北農業最強力的骨幹，市府將持續以「農業健康市／式」的理念，提供減碳、精緻與永續的農業環境。

    桃植物精油工坊推蜜香紅茶線香。（農業局提供）

    桃植物精油工坊推蜜香紅茶線香。（農業局提供）

    歪皮植物提供各式景觀植物；圖為資料照。（農業局提供）

    歪皮植物提供各式景觀植物；圖為資料照。（農業局提供）

    昌輝養蜂蜂蜜屢次獲得全國蜂蜜評鑑佳績；圖為資料照。（農業局提供）

    昌輝養蜂蜂蜜屢次獲得全國蜂蜜評鑑佳績；圖為資料照。（農業局提供）

    小棲蘭森林農場位於三峽山區種植新鮮猴頭菇。（農業局提供）

    小棲蘭森林農場位於三峽山區種植新鮮猴頭菇。（農業局提供）

