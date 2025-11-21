為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    助花蓮災民 林口竹林山觀音寺捐款1千萬元

    2025/11/21 09:45 記者翁聿煌／新北報導
    竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示寺方將捐助花蓮災區1千萬元協助復建。（記者翁聿煌攝）

    竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示寺方將捐助花蓮災區1千萬元協助復建。（記者翁聿煌攝）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於今年9月底因豪雨爆發洪災，造成下游光復鄉慘重傷亡及財產損失，新北市林口竹林山觀音寺決定捐款1千萬元濟助光復鄉，董事長蔡煌明表示，董事會亦將於11月底前往光復鄉公所拜會，了解還可以提供哪些協助，盼災民早日完成家園重建工作。

    竹林山觀音寺不僅是地方信仰中心，廟宇整體外觀氣勢恢宏，每天前來祈求觀世音菩薩保佑平安的信眾絡繹不絕，蔡煌明指出，寺方秉持捐獻來自十方大德，就應該彰顯觀音菩薩慈悲為懷的信念，關懷社會苦難，因此對弱勢族群和災難協助不遺餘力。

    蔡煌明指出，馬太鞍溪堰塞湖造成重大災害，引發全國囑目，災後除了政府積極介入重建，民間更是主動化身鏟子超人前往協助整理環境，竹林山觀音寺也在第一時間表達關懷，光復鄉公所表示各界物資湧入已經足夠，因此董事會開會決議撥款1千萬元，提供災民損害補助。

    蔡煌明說，竹林山觀音寺平日也以關懷在地社區為職志，支持在地學校聘請師資開設歌仔戲社團，傳承地方戲曲文化，長期贊助「林口子弟戲文化節」，將於29日在竹林山觀音寺演出。

    他表示，董事會十分重視地方公益及社會福利需要，今年9月不僅提供協助消防局添購防火毯、噴水瞄子等消防器材，也將於年底捐贈林口清潔隊一輛價值兩百餘萬元的資源回收車。

    竹林山觀音寺長期以來熱心公益、關懷弱勢的形象深獲民眾肯定，歷任總統蔡英文、賴清德均多次前來竹林山觀音寺參拜祈福，感謝寺方推動社會和諧、保佑國泰民安。

    竹林山觀音寺氣勢恢宏，信眾絡繹不絕。（記者翁聿煌攝）

    竹林山觀音寺氣勢恢宏，信眾絡繹不絕。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播