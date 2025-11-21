澎湖花嶼海堤修補及彩繪 維護居民安全及展現當地特色

花嶼燈塔入列，成為海堤彩繪意象。（澎湖縣政府提供）

台灣最西島嶼-澎湖花嶼，居民多以漁業維生，花嶼港為漁船出入及交通要衢，海堤卻屢遭颱風破壞，經望安鄉公所及議員陳佩真多次向澎湖縣政府爭取經費，由澎湖縣政府工務處發包修復，並展開彩繪工作，兼顧居民安全及觀光特色。

花嶼海堤是連繫當地漁港及村民住所必經道路，長年受到海風侵蝕、風吹雨淋影響，導致牆體損壞、牆面斑駁不堪且原有彩繪圖樣顏色褪去，為提升當地交通安全及維護社區文化色彩，澎湖縣政府今年已完成當地海堤修補，並以當地特有海洋生物為題進行彩繪，展現花嶼漁村風貌。

澎湖縣政府工務處表示，漁港、海堤設施容易因海風、浪潮長年侵襲，導致外觀受損或功能性降低，縣府陸續辦理修復，請民眾使用設施時注意安全、小心使用，共同維護公共設施。

花嶼位在望安西北，島上有近百種原生植物，因此被命名為花嶼。目前常駐居民僅百餘人，島上還有花嶼國小及附設幼稚園，因為在黑潮支流與親潮交會點，漁獲豐富，居民多以漁業為生。東半部的煙墩山海拔53公尺，是島上最高點，西半部山頂建有花嶼燈塔，純白色塔身由鋼筋混凝土建造，是台灣最西邊的燈塔，也是花嶼重要地標。

花嶼漁民常捕獲的黃盤魚，也出現在海堤彩繪圖案。（澎湖縣政府提供）

