為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嫌女友買365元鹹酥雞卻欠2萬未還 律師酸爆：女方扶貧還被罵敗金

    2025/11/21 10:21 即時新聞／綜合報導
    鹹酥雞示意圖。（資料照）

    鹹酥雞示意圖。（資料照）

    1位女網友近日在Dcard論壇上發文稱，只是點了365元的鹹酥雞，卻遭男友嫌貴，後續一連串價值觀問題導致2人最終分手，女方借給男方2萬元也還沒還，消息曝光後於Threads平台掀起熱烈討論。對此，律師林智群諷刺地說，「這個女生是『扶貧女』不是『敗金女』喔！都接濟男朋友了，哪裡拜金？如果女生拜金，還會跟你這個窮男在一起？」

    林智群今日發文提及，昨天Threads的河道都是「鹹酥雞365」的文。內容為有個女生買了365元的鹹酥雞，被男朋友罵敗金，結果那裡面有190元是男生點的，然後那個男生還向女生借了2萬元還沒還。

    林智群直呼，「這個女生是『扶貧女』不是『敗金女』喔！都接濟男朋友了，哪裡拜金？如果女生拜金，還會跟你這個窮男在一起？」

    林智群認為，「女生花自己的錢，天經地義，男生還是閉嘴比較好，特別是你的經濟能力還比較弱的情況下，你沒資格講別人是否敗金，人家又沒花到你的錢。欠錢的還想教債權人怎麼理財？你要不要去照一下鏡子？後來雙方分手收場恭喜恭喜」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「聰明的抉擇」、「女方根本菩薩了」，還有網友理性分析「自己說請客，然後自己拿了190，預設希望女生拿一兩樣就好，超過預期就罵女生拜金？請客不是一種想讓對方開心的心意嗎？如果怕拿太多不會讓對方先挑，自己拿一兩樣？這樣175加一兩樣，比男生190加一兩樣還便宜唷」、「人家是霸道總裁，這個廢物在演霸道乞丐」。

    相關新聞請見︰

    點365元鹹酥雞被嫌是拜金女 網諷：霸道羅漢腳

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播