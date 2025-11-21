嫌女友買365元鹹酥雞卻欠2萬未還 律師酸爆：女方扶貧還被罵敗金

鹹酥雞示意圖。（資料照）

1位女網友近日在Dcard論壇上發文稱，只是點了365元的鹹酥雞，卻遭男友嫌貴，後續一連串價值觀問題導致2人最終分手，女方借給男方2萬元也還沒還，消息曝光後於Threads平台掀起熱烈討論。對此，律師林智群諷刺地說，「這個女生是『扶貧女』不是『敗金女』喔！都接濟男朋友了，哪裡拜金？如果女生拜金，還會跟你這個窮男在一起？」

林智群今日發文提及，昨天Threads的河道都是「鹹酥雞365」的文。內容為有個女生買了365元的鹹酥雞，被男朋友罵敗金，結果那裡面有190元是男生點的，然後那個男生還向女生借了2萬元還沒還。

林智群直呼，「這個女生是『扶貧女』不是『敗金女』喔！都接濟男朋友了，哪裡拜金？如果女生拜金，還會跟你這個窮男在一起？」

林智群認為，「女生花自己的錢，天經地義，男生還是閉嘴比較好，特別是你的經濟能力還比較弱的情況下，你沒資格講別人是否敗金，人家又沒花到你的錢。欠錢的還想教債權人怎麼理財？你要不要去照一下鏡子？後來雙方分手收場恭喜恭喜」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「聰明的抉擇」、「女方根本菩薩了」，還有網友理性分析「自己說請客，然後自己拿了190，預設希望女生拿一兩樣就好，超過預期就罵女生拜金？請客不是一種想讓對方開心的心意嗎？如果怕拿太多不會讓對方先挑，自己拿一兩樣？這樣175加一兩樣，比男生190加一兩樣還便宜唷」、「人家是霸道總裁，這個廢物在演霸道乞丐」。

