週末各地轉晴回溫！氣象粉專：下週東北季風再增強

天氣風險表示，今天各地天氣仍較陰沉，北部、東部及山區有雨，雨勢偏弱、累積雨量不多。（資料照）

中央氣象署預報，今天（21日）台灣北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末東北季風減弱，各地轉晴回溫；下週一（24日）東北季風再增強，北部、東部氣溫下滑，各地轉有雨。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天各地天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有雨，雨勢偏弱、累積雨量不多。今天高溫較昨天（20日）再回升1至3度左右，預測北部、東部高溫約22至24度，中南部高溫約25至27度；晚間各地低溫約16至19度，中南部日夜溫差相對較大。

請繼續往下閱讀...

林孝儒說，週末預測各地氣溫將逐日回升，尤以下週日（23日）最顯著，白天北台灣也有暖意；清晨夜晚低溫約19至22度，早晚仍有涼意。各地普遍為晴時多雲天氣，迎風東部雲層偶有空檔、但仍有局部短暫雨。

林孝儒稱，下週普遍又受到東北季風持續影響，迎風北部、東部陰有地形雨，氣溫偏涼較冷；背風中南部晴時多雲，白天氣溫回暖，早晚偏涼、日夜溫差大。不過可期待下週二（25日）北方中層乾空氣移入後，北部及東部降雨可望大幅減緩。

林孝儒分析，熱帶系統方面，預報顯示下週起有熱帶擾動發展趨勢，可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展；目前研判距離台灣遠、對本島天氣威脅低，且環境水氣北上至台灣的幅度可能也較有限。建議未來可持續關注最新預報資訊，但預測對台暫無影響。

