60年大甲警分局改建大樓拍板 道卡斯綜合服務園區明年8月開工

（記者張軒哲攝）

大甲警分局是全台中市最老舊分局，建物已有60年歷史，空間狹窄，辦公環境不佳，多年來，改建聲浪不斷，大甲分局重建案命名為「道卡斯綜合服務園區」，這是大甲區10多年來最大的開發案，預計明年8月動工，2029年完工。

大甲分局地處火車站前精華地段，大甲分局是由9棟建築物所組成，分別於1966年至1993年興建，而大甲地政事務所於1962年興建，兩單位的建物興建年代久遠，已逾使用年限，市府計劃改建大甲分局，並且將地政事務所及公托一併列入規劃。十多年前地方建議遷移至美人山營區用地，但因位置較偏遠，各界意見不一，歷經多年波折，改建計畫總算定案拍板。

大甲當地藍綠三名議員李文傑、楊啟邦、施志昌等人，今年屢次提及大甲分局改建議題，皆期待市府能如期開工與完工，讓大甲站前市容煥然一新。大甲分局指出，一期工程將興建地上6層、地下3層，大樓建地為目前大甲分局旁的平面停車場，大樓完工後，大甲分局員工遷入新廳舍辦公，現有的舊廳舍拆除興建公有停車場。

警察局長吳敬田表示，道卡斯綜合服務園區基本設計審查已經完成，10月會進入細部設計，最晚明年5月完成設計，預定明年8月可以開工，開工3年後完工。

（記者張軒哲攝）

