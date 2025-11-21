員工爆被逼睡館嫂後神隱 新北勞工局小編苦追衰遭網友冷嘲熱諷

網紅館長（見圖）遭多名前員工毀滅式爆料，其中包含被控傳送與館嫂的性影像及錄音檔給高階主管小瑋（小偉），勞動部為此指示新北市勞工局介入調查，勞工局小編也嘗試在社群與小瑋取得聯繫，但對方在日前發文後就神隱。（資料照）

網紅館長（陳之漢）日前遭多名前員工毀滅式爆料，其中包含被控傳送與館嫂的性影像及錄音檔給高階主管小瑋（小偉），勞動部為此指示新北市勞工局介入調查，勞工局小編也嘗試在社群與小瑋取得聯繫，但對方在日前發文後就神隱，更奇妙的是，有部分網友更無端嗆聲勞工局小編，留言酸「現在是脆上就可檢舉還真方便」、「國家機器動起來」。

網紅館長（陳之漢）14日被昔日戰友「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒及高階主管小瑋等人「毀滅式爆料」，包括投資黑幕、收紅錢、性騷等多項指控，他們指控館長要求小瑋傳生殖器照片給館嫂助興，又傳館長夫妻間的性影像及錄音檔給小偉，甚至要求小瑋「睡大嫂」高達2次，引發外界熱議。

針對館長透過直播駁斥相關指控，小瑋17日凌晨6點多更在社群發文列出5點反擊館長，直言「你們夫妻利用我對你們的信任對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力，看了心理醫生，也因為壓力太大得了甲亢，以後都要過著吃藥的生活」。

該文發出後引發大量網友觀看，新北市勞工局小編於17日下午1點多更在小瑋的發文底下表示「小瑋您好：我們是新北市政府勞工局，有關您反映遭雇主性騷擾情事，您可向本局提出申訴，我們將依規定受理並啟動調查流程。如需進一步協助，歡迎隨時與本局聯繫，謝謝！」不過小瑋在發文後就神隱，截至今日都未回覆小編的該則留言。

與此同時，也有部分網友留言批評勞工局小編，稱「現在是脆上就可檢舉還真方便，那還去勞工局及線上申請幹嘛呢」、「這種速度，要是打詐騙有這種效率就好了」、「超好笑你是真的勞工局小編嗎？」、「打詐騙有這個效率就好了，果然有黨意就有效率」、「看情況啟動調查，平時不調查」、「謝宜容80別人我都沒看你們速度這麼快」、「還知道是新北市管轄，勞動部真厲害，查這種事一流」。

不過細看留言可發現，有些網友疑似誤將勞工局當成勞動部，為此也有部分網友反嗆「笑死，是新北侯大哥管轄範圍的，上面在嘴什麼」、「現在政府機構網路海巡協助的還少嗎？發個文罵個爛路都能有當地區公所、議員、里長自動出來通報改善了」、「元老員工就是在新莊、蘆洲、林口、三重的時期加入的 想也知道是新北」。

網紅館長遭多名前員工毀滅式爆料，勞動部指示新北市勞工局介入調查，勞工局小編也嘗試在社群與小瑋取得聯繫，但對方在日前發文後就神隱，有部分網友更無端嗆聲勞工局小編，留言酸「現在是脆上就可檢舉還真方便」、「國家機器動起來」。（圖擷自threads）

