晚上只有一班車 民眾籲台鐵增開台北-台東晚間列車

台東民眾盼台鐵列車班次安排更符合縣民需求。（記者黃明堂攝）

台鐵平日從台北站到台東站最晚列車班次是晚間8點發車，搭不上這一班，就得隔天。縣議員董昌華指不少旅外工作的縣民，下班後趕不上，希望台鐵增開一列更晚的班次。縣府交觀處長卜敏正允向台鐵反映。

台北上班族林小姐說：「我們不是連假才要回家，平時家中老人家生病、或是有要緊事，我連趕回去都很困難。台北有這麼多班車往西邊走，為什麼我們台東人就只能搶那一班8點的車？這根本是把我們當成次等公民。」

請繼續往下閱讀...

也有不少台東人反映，到台北玩一趟，一個人火車交通費來回就要花將近2千元，總會想要早去晚歸，好好玩，但回家的班次排在晚間8點有點兒太早，後面就沒車了。

董昌華指出，目前台北往台東的火車在晚間時段，只有一班晚上8點開出的車次能滿足當日需求，而另一班凌晨0點15分的自強號卻僅在星期五發車。對於許多在台北工作的台東鄉親而言，下午6點下班，根本無法趕上8點的火車，導致他們必須等到隔天才能返鄉，等於白白浪費了寶貴的一天，許多原住民鄉親甚至因此無法及時參與部落裡的豐年祭等重要活動。

董昌華向台東縣府交通及觀光發展處要求應積極與台鐵協調，爭取增開新的班次，希望台鐵能考慮在晚間10點左右增開一班列車，以因應需求，卜敏正承諾向台鐵反映並爭取實質改善。

