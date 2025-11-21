為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    晚上只有一班車 民眾籲台鐵增開台北-台東晚間列車

    2025/11/21 08:05 記者黃明堂／台東報導
    台東民眾盼台鐵列車班次安排更符合縣民需求。（記者黃明堂攝）

    台東民眾盼台鐵列車班次安排更符合縣民需求。（記者黃明堂攝）

    台鐵平日從台北站到台東站最晚列車班次是晚間8點發車，搭不上這一班，就得隔天。縣議員董昌華指不少旅外工作的縣民，下班後趕不上，希望台鐵增開一列更晚的班次。縣府交觀處長卜敏正允向台鐵反映。

    台北上班族林小姐說：「我們不是連假才要回家，平時家中老人家生病、或是有要緊事，我連趕回去都很困難。台北有這麼多班車往西邊走，為什麼我們台東人就只能搶那一班8點的車？這根本是把我們當成次等公民。」

    也有不少台東人反映，到台北玩一趟，一個人火車交通費來回就要花將近2千元，總會想要早去晚歸，好好玩，但回家的班次排在晚間8點有點兒太早，後面就沒車了。

    董昌華指出，目前台北往台東的火車在晚間時段，只有一班晚上8點開出的車次能滿足當日需求，而另一班凌晨0點15分的自強號卻僅在星期五發車。對於許多在台北工作的台東鄉親而言，下午6點下班，根本無法趕上8點的火車，導致他們必須等到隔天才能返鄉，等於白白浪費了寶貴的一天，許多原住民鄉親甚至因此無法及時參與部落裡的豐年祭等重要活動。

    董昌華向台東縣府交通及觀光發展處要求應積極與台鐵協調，爭取增開新的班次，希望台鐵能考慮在晚間10點左右增開一班列車，以因應需求，卜敏正承諾向台鐵反映並爭取實質改善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播