11/21 各報重點新聞一覽

行政院院會昨通過「財政收支劃分法修正草案」，「院版財劃法」將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元。（行政院提供）

自由時報

政院通過院版財劃法 挹注地方逾1.2兆創新高

行政院院會昨通過「財政收支劃分法修正草案」，財政部國庫署長陳柏誠在院會後記者會上表示，「院版財劃法」將中央挹注地方的規模拉到一兆二〇〇二億元，比藍白去年十二月通過的「新版財劃法」一兆一六八三億元更高，盼達成五大目標，包括使國民生活品質更均衡、垂直（錢權）分配更合理、水平（城鄉）分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

請繼續往下閱讀...

詳見政院通過院版財劃法 挹注地方逾1.2兆創新高。

千萬勞工安心 政院拍板撥補勞保法制化 通過勞保條例修正草案 每3年檢討財務

為維持勞工保險基金流量，行政院院會昨通過「勞工保險條例」第六十六條、第六十九條修正草案，將政府撥補法制化，並明定勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任，且至少每三年檢討財務；到九月底，勞保投保人數逾一〇五三萬人。

詳見千萬勞工安心 政院拍板撥補勞保法制化 通過勞保條例修正草案 每3年檢討財務。

打擊毒駕 唾液快篩上路執法 陽性罰3~12萬 拒測罰18萬吊照

為有效打擊毒駕危害，警政署昨天通令全國警察機關展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，只要篩出駕駛人唾液呈陽性反應，即重罰三萬元至十二萬元，吊扣駕照一至二年並扣車，並於驗尿後由檢察官追究公共危險、毒品等罪刑事責任；拒絕檢測的駕駛人，直接罰鍰十八萬元及吊照扣車，且仍追究刑事責任。

詳見打擊毒駕 唾液快篩上路執法 陽性罰3~12萬 拒測罰18萬吊照。

聯合報

政院版財劃法估挹注地方1.2兆 未提試算表挨批

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本昨天出爐，根據草案內容，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助三項，預計整體挹注地方經費將達新台幣一兆二○○二億元。行政院長卓榮泰說，這是最能取得共識的版本，若執行立法院再修正的財劃法，將是場財政土石流。

詳見政院版財劃法估挹注地方1.2兆 未提試算表挨批。

勞工病假未逾10天 禁雇主不利處分

長榮航空孫姓空服員之死，引發外界關注勞工病假權。勞動部昨公布長榮航空組員病故事件調查結果，以及強化病假權保障新措施，勞動部將明定勞工請病假未超過十日，雇主不得為不利處分，新制預計明年元旦上路，違法雇主最高可罰百萬元。勞團質疑，超過十天難道就不被法律保障？

詳見勞工病假未逾10天 禁雇主不利處分。

中國時報

輝達救全村 粉碎AI泡沫論

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達19日公布第3季財報，營收較去年同期增長62％，達570億美元，創下歷史紀錄，緩解過去一周市場對AI泡沫化的擔憂。輝達執行長黃仁勳正面回擊「AI泡沫論」，稱Blackwell晶片銷售破表，且AI產業進入良性循環期、「AI是運算範式的世紀大遷移」。

詳見輝達救全村 粉碎AI泡沫論。

經長：核電廠延役 最快12月簽核

全球數位轉型浪潮，推升用電需求急遽增加，經濟部長龔明鑫20日在立法院指出，《核子反應器設施管制法》已完成修法，核電重啟依法須符合核安無虞、核廢可處理、社會有共識等三原則，現在最重要是確認核二、核三安全無虞，最快12月初就會評估簽核，同意讓核二、核三進入重啟程序。

詳見經長：核電廠延役 最快12月簽核。

勞動部長洪申翰表示，勞動部與行政院一直有在研議修正，把政府負最終責任與撥補法制化。（行政院提供）

為有效打擊毒駕危害，警政署昨天通令全國警察機關展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法。圖為毒品唾液快篩試劑。（記者鄭景議翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法