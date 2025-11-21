下週還有熱帶擾動發展 氣象專家：颱風季正在變長

「林老師氣象站」發文指出，11月還有颱風，是正常的嗎？從長期氣候統計來看，其實還算是正常的。但因氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強。（圖擷自臉書）

近期受東北季風影響，天氣偏冷，不過根據氣象專家指出，預估下週二、三還會有熱帶擾動發展，目前預估距離台灣較遠，對台天氣影響不大，具體發展仍須繼續觀察。專家也說明，雖然從長期氣候統計來看，目前還有颱風仍屬正常，但因氣候變遷以及全球暖化緣故，颱風季也確實正在變長。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新各國模式模擬顯示，下週在南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。

請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據GOOGLE AI（FNV3）最新系集圖顯示，下週菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，幸好位置偏南，水氣北上幅度有限，以目前資料來看對台灣天氣影響較小，但具體發展還是要繼續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，11月還有颱風，是正常的嗎？從長期氣候統計來看，其實還算是正常的。雖然發生機率會比夏季低，但是，西北太平洋及南海海域都曾多次出現11月、甚至12月的颱風。11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1–2個颱風生成。

「林老師氣象站」說明，主要形成颱風的原因，分別為海水溫度仍夠暖（台灣以南的西北太平洋海水溫度11月仍有26–29度，通常只要高於26.5度，仍能供給颱風發展所需能量）、秋季季風轉換期的大尺度環流（11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場之際，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成）以及氣候變遷的影響（全球暖化，促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢，台灣近年11月靠近的颱風，諸如小犬、米塔、南瑪都及天兔等），11月仍有颱風，不代表今年天氣特別異常。

「林老師氣象站」提到，根據今晨的歐洲及美國模式模擬均顯示，在11月25日或26日前後，菲島東部海域均有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢；由於距離尚遠，對台灣天氣影響不大。但因氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現的「機率略上升」，值得繼續追蹤關注。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據GOOGLE AI（FNV3）最新系集圖顯示，下週菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，幸好位置偏南，水氣北上幅度有限，以目前資料來看對台灣天氣影響較小，但具體發展還是要繼續觀察。（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法