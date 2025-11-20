讓視障者安全過馬路 高師大4路口建置「視覺障礙語音號誌」

高雄苓雅區和平路首創蟋蟀聲語音號誌，提升視障者過街安全。（交通局提供）

交通局為提升市區交通無障礙環境及視障者行走安全，今（20）日宣布，在高師大周邊路口完成「視覺功能障礙語音號誌」建置，地點包括和平/五福、和平/同慶、和平/高師大校門口及和平/林德路口，完成的和平/同慶及和平/林德路口，首次使用「蟋蟀聲」做為行人專用時相提示音。

交通局表示，此次建置的4處路口是首創全廊道，採取「主動發報式」設計，不同於傳統行人需觸動按鈕才會啟動聲響，該系統於行人可通行時間，自動發出提示音，讓視障者不需觸動設備即獲得通行方向指引。

此外，系統能設定時段音量，日間吵雜時自動提高提示聲響，夜間則自動降低音量，以兼顧行人安全與周邊住戶生活品質。

交通局表示，該系統建置採用「無線行人號誌傳輸模組」技術，有效避免傳統施工開挖道路及增設桿件問題，剛完成的和平/同慶及和平/林德路口，更成為高市首次使用「蟋蟀聲」做為行人專用時相提示音的示範路口，有別於布穀聲（代表南北向）、鳥叫聲（代表東西向），相關提示音設計能有效提醒視障者通行方向，提升過街安全與便利。

交通局指出，此次設置廊道鄰近捷運場站、文化中心、五福國中、高雄師範大學等，經邀集視障團體、身心障礙者權益保障推動小組委員等相關單位，訂定優先設置地點篩選原則，經與地方充分研議而設置，滾動式檢討建置地點，逐步擴大視覺功能障礙語音號誌設置範圍，朝向更安全、友善的交通環境邁進。

