    首頁 > 生活

    謝謝學長！會計師信守對學弟妹承諾 紙風車11/21再到彰化大興國小

    2025/11/20 22:24 記者劉曉欣／彰化報導
    紙風車劇團將於21日二度前往彰化縣福興鄉大興國小表演，正在趕搭舞台。（梁瑞祺提供）

    紙風車劇團將於21日二度前往彰化縣福興鄉大興國小表演，正在趕搭舞台。（梁瑞祺提供）

    紙風車來了！彰化縣福興鄉大興國小校長梁瑞祺表示，這是該校第二度成為紙風車368藝術工程表演場地，都是同一位校友翁榮隨贊助；翁榮隨擔任會計師，原本是3年前在學校過100歲生日要辦，卻意外碰上疫情，校友信守承諾，讓紙風車在11月21日再次來到大興國小。

    梁瑞祺指出，翁榮隨是該校第19屆校友，因為成績出色，大學進入台大就讀，也成為優秀的會計師，雖然都在台北發展，但長期對於母校都非常支持，該校的「愛的書庫」也是翁榮隨捐贈給學弟妹。

    翁榮隨11年前就曾贊助紙風車劇團到大興國小演出，當天吸引許多親子一起來觀賞，把操場都擠滿了，原本3年前要再次贊助，當作送給母校的百歲生日禮物，卻因為碰上疫情而被迫喊停，但翁榮隨一直惦記這個與學弟妹的約定，今年終於讓紙車風再度來到大興國小。

    梁瑞祺說，明天（21日）紙風車將在晚間7點上演，預計演到8點40分，今天已經開始搭舞台，明天就會擺上1500張椅子，原本擔心天氣變涼會影響觀賞意願，還好氣象預報明天天氣比今天更好，真是老天也來幫忙，讓眾人願望成真。

    彰化縣福興鄉大興國小校長梁瑞祺表示，這是該校第二度成為紙風車368藝術工程表演場地，都是同一位校友翁榮隨贊助。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉大興國小校長梁瑞祺表示，這是該校第二度成為紙風車368藝術工程表演場地，都是同一位校友翁榮隨贊助。（民眾提供）

