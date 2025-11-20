為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    迎接世界羅浮大會重返台灣 童軍齊聚金門為紀念碑重修揭牌

    2025/11/20 22:07 記者吳正庭／金門報導
    金門童軍會第37次金門地區童軍大露營開幕，與會者向空拍機揮手留下歷史一刻。（記者吳正庭攝）

    迎接2029年世界羅浮大會重返台灣舉辦，中華民國童軍總會、財團法人剛毅童軍文教基金會等今天齊聚金門，見證25年歷史的全國羅浮大會紀念碑重修揭幕；同時宣示，要把重達7公斤、象徵世界羅浮大會精神的水晶信物，像傳遞聖火般放送大會重返台的喜訊，邀請大家共襄盛舉。

    金門童軍會於林務所營區辦理第37次金門童軍大露營開幕典禮，並邀請全國童軍出席代表、地方各界參加「第11次全國羅浮大會紀念碑重修揭牌」。

    金門童軍會表示，1999年第11次舉辦的全國羅浮大會首次移師金門，緣於當時總會重視青年參與決策，因此當國立台灣大學羅浮群長、金門子弟葉宗仁提議將全國羅浮大會移師金門舉辦，成就台灣童軍史上首次於離島舉辦的全國性大型活動，不僅是總會推動青年參與決策的重要成果，也因克服跨海執行的困難，展現國內羅浮童軍能量，更進一步為2004年台灣成功主辦第12次世界羅浮大會奠下基石。所以「沒有1999，就沒有2004」，已成童軍界一段佳話。

    1999年全國羅浮大會在金門立下的紀念碑，因日曬雨淋，碑面剝落、褪色，因此重修。

    童軍總會組長張文鑫說，2004年台灣主辦世界羅浮大會，1位瑞士的世界委員交付「水晶信物」給總會，後來在各主辦國間流傳，一直到去年才又由總會秘書長楊永欽將這座重7公斤的水晶信物，從葡萄牙扛回主辦國台灣。

    童軍總會羅浮暨青年委員會主委何張銘說，他會與同仁帶著水晶信物，在各童軍活動傳達世界羅浮大會將於2029年重返台灣舉辦的好消息。

    金門童軍會第37次金門地區童軍大露營開幕，迎接國旗、會旗進場。（記者吳正庭攝）

    行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右2）、金門縣政府秘書長張瑞心（右3）、中華民國童軍總會秘書長楊永欽（左3）等人，共同為「第十一次全國羅浮大會紀念碑重修」揭幕。（記者吳正庭攝）

    世界羅浮大會重要的「水晶信物」，上面有第十二次大會在台灣舉辦的金屬牌。（記者吳正庭攝）

    金門童軍會第37次金門地區童軍大露營開幕，中華民國童軍總會秘書長楊永欽（中）到場致詞。（記者吳正庭攝）

