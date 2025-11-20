為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    芭樂太貴買不下手？彰化果菜市場年度限定 11/23水果批發價打8折

    2025/11/20 21:51 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化果菜市場一年一度的農特產品嘉年華又來了，不只有試吃，批發價再8折。（記者劉曉欣攝）

    今年秋冬的芭樂飆到每公斤拍賣均價94.9元，貴到嚇人、買不下手？沒關係，彰化果菜市場一年一度的好康又來了，將於23日登場，批發價再打8折，許多內行人都已經準備用新台幣來下架當季又好吃的水果！

    彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，每年的農產品促銷嘉年華都大受歡迎，今年訂於23日（週日）早上9時至下午1時；當天上午9點半開始，就是人人最愛的免費試吃，今年將發送限量3000份鮮果禮袋，將有香蕉、柑橘、百香果、紅龍果及柳丁。

    縣長王惠美指出，這場嘉年華不只有免費試吃，原本就是批發價在賣的水果，當天更是直接打8折，好吃又划算，不買實在太可惜，買水果還有機會可以參加抽獎。

    不少民眾都說，這場活動是彰化果菜市場的年度嘉年華，光是批發價8折，許多人都是直接整箱買，比好市多還好買，根本就是果菜市場的週年慶。

    今年芭樂飆天價，民眾大喊買不下手。（資料照）

    民眾表示，這場年度限定好康，許多人都是直接整箱買，根本就是果菜市場週年慶。（民眾提供）

