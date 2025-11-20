台南–熊本直航倒數 台南與別府、宇佐率先締結觀光同盟

台南市長黃偉哲（中）、別府市長長野恭紘（右）、宇佐市長後藤竜也（左）一同簽署觀光交流協定書。（台南市府提供）

台南直飛熊本航線即將在12月底起飛，但在天空相通之前，城市之間的友誼率先展開。台南市長黃偉哲今（20）日與日本大分縣別府市長長野恭紘、宇佐市長後藤竜也共同簽署《台南市．別府．宇佐市觀光交流協定》，為台南直航日本九州開啟觀光合作新時代。

黃偉哲表示，台南是台灣的歷史古都，也是科技新城，同時擁有與別府相似的溫泉資源；而宇佐市則與台南同樣蘊含深厚宗教文化，三市在氣質上相當契合。他也特別感謝駐福岡辦事處陳銘俊處長牽線促成這項合作。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲，台南—熊本直航將於12月底啟航，未來往返九州更省時。他期待藉由協定讓三地觀光資源更流通，深化互相理解，把城市友好關係持續延伸。

別府市長長野恭紘也分享，他去年曾率領150位別府市民造訪台南，此次能在台南見證三市共同簽署協定，深具意義。他說，別府與台南的城市特質相近，希望未來能讓更多台南市民認識別府的溫泉魅力，讓三市的連結更緊密。

宇佐市長後藤竜也則提到，宇佐市與台南關係深厚，包括參與烏山頭水庫興建的中島力男技師就是宇佐人。宇佐市不但歷史文化豐富，也擁有著名的宇佐神宮等景點。他強調自己非常喜歡台灣，期待三市攜手合作、共創更好的觀光未來。

在黃偉哲的邀請下，別府市與宇佐市也將於明（21）日至24日亮相「2025 TTF大台南國際旅展」，把兩座城市的特色帶到台南，期盼吸引更多市民互訪交流。

別府市（大分縣中部）有「溫泉之鄉」美名，是日本最大溫泉區，包括知名「別府八湯」。招牌玩法「地獄巡禮」人氣超高，特產則有地獄蒸料理、湯之花等溫泉相關產品。

宇佐市（大分縣北部）被稱為大分糧倉，以大麥燒酒、炸雞、甲魚料理聞名。歷史悠久的宇佐神宮（約1300年）是日本「神佛習合」的重要源頭。台南八田與一紀念園區則立有「技師中島力男氏分髮」碑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市、別府市、宇佐市觀光交流協定書簽署儀式。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左）致贈台南市鑰給別府市長長野恭紘（右）。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左）致贈台南市鑰給宇佐市長後藤竜也（右）。（台南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法